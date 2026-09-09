Πώς θα ζήσει ο σκύλος μας περισσότερα χρόνια; 4 πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε αλλά θα έπρεπε

Υιοθετώντας έναν σκύλο, το πρώτο πράγμα που ευχόμαστε είναι να τον έχουμε κοντά μας όσα περισσότερα χρόνια γίνεται. Συχνά όμως αμελούμε κάποια απλά καθημερινά πράγματα που αν τα κάναμε, θα ζούσε πιο πολύ.

Ναι, το να ζήσει πιο πολύ το ζώο μας είναι το ζητούμενο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα χρόνια αυτά θα πρέπει να τα ζήσει με υγεία και χωρίς προβλήματα. Αυτό δεν είναι το ιδανικό;

«Η μακροζωία δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή από μία μόνο συνήθεια. Είναι αποτέλεσμα της σταθερής, καθημερινής φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός σκύλου», αναφέρει ο κτηνίατρος Brett Shorenstein, συνιδρυτής του Veterinary Innovative Partners και ιατρικός διευθυντής του Abingdon Square Veterinary Clinic στη Νέα Υόρκη.

Φυσικά, η διάρκεια ζωής ενός σκύλου, όπως ξέρουμε, επηρεάζεται από τη γενετική, τη φυλή, το μέγεθος, την ηλικία και τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες απλές συνήθειες που μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Τις αμελούμε όμως συχνά.

Σύμφωνα με τον Shorenstein, για πολλούς σκύλους αυτές οι συνήθειες μπορεί να δώσουν ένα έως τρία επιπλέον χρόνια ζωής, όπου μπορεί να είναι υγιής και δραστήριος.

Δείτε τις 4 πιο σημαντικά πράγματα που συνήθως αμελούμε και που αν τα κάναμε, θα είχαμε τον σκύλο μας περισσότερα χρόνια δίπλα μας.

1. Δεν του δίνουμε τη σωστή τροφή

Τι είναι σωστή τροφή; Αυτή που θα μας πει ο κτηνίατρός μας. Είναι αυτή που ταιριάζει στην ηλικία του σκύλου, στη φυλή του, στα επίπεδα δραστηριότητάς του και στα τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει.

Εδώ το λάθος κυρίως που κάνουμε είναι το ότι δεν αλλάζουμε τροφή καθώς περνάνε τα χρόνια και καταλήγουμε να τρώει ο σκύλος μας αυτά που έτρωγε και στα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, άλλα πράγματα έχει ανάγκη ένας σκύλος σε μικρή ηλικία, άλλα ένας σε μεγαλύτερη κτλ. Η τροφή φυσικά σε όλες τις ηλικίες πρέπει να είναι ποιοτική, με όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται το ζώο μας.

Η κτηνίατρος Christine Jurek, ιατρική διευθύντρια στο TOPS Veterinary Rehabilitation, στο Ιλινόις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζει τη διατροφή «ακρογωνιαίο λίθο της υγείας» και τονίζει ότι αυτή πρέπει να παρέχει στον σκύλο όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. «Η τροφή παρέχει τα δομικά στοιχεία της ζωής. Επομένως, οι σωστές διατροφικές επιλογές δίνουν στον σκύλο την καλύτερη δυνατή βάση για καλή υγεία και μακροζωία.»

Όταν θέλουμε το καλύτερο για το ζώο μας, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα χρήματα αλλά είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για αυτό. Αυτή η επένδυση, να είστε σίγουροι, θα μας γλιτώσει από έξοδα στο μέλλον.

2. Δεν φροντίζουμε να έχει το σωστό βάρος

Η πλειοψηφία των σκύλων δυστυχώς έχει περισσότερα κιλά από αυτά που πρέπει. Πολλοί γεμίζουμε μέχρι πάνω το μπολάκι με τροφή για να έχει ο σκύλος όλη μέρα να τρώει. Αυτό είναι λάθος.

Η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα το ζώο σας, όπως αρθρίτιδα, διαβήτη και καρδιοπάθειες, τα οποία μπορούν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής του. Για αυτό οι κτηνίατροι συμβουλεύουν για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, πρέπει να μετράτε με ακρίβεια την ποσότητα της τροφής που δίνετε στον σκύλο σας και να φροντίζετε οι λιχουδιές να αντιστοιχούν σε όχι περισσότερο από το 10% των ημερήσιων θερμίδων του.

3. Αμελούμε τη στοματική υγιεινή

Και εδώ τα πράγματα είναι γνωστά. Πόσοι ασχολούμαστε με το στόμα του ζώου μας; Πόσοι βουρτσίζουμε τα δόντια και τα ούλα του καθημερινά; Πόσοι πάμε στον κτηνίατρο για καθαρισμούς κτλ;

Τα οδοντικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά στους σκύλους και δεν περιορίζονται μόνο στη δυσάρεστη αναπνοή ή στα προβλήματα των δοντιών. Το καθημερινό βούρτσισμα και η φροντίδα της υγείας των δοντιών και των ούλων μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν μακροπρόθεσμα.

Οι μακροχρόνιες λοιμώξεις στο στόμα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές που έχουν συνδεθεί με παθήσεις της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών.

Βάλτε αυτή τη συνήθεια στην καθημερινότητα του σκύλου σας και θα έχει τεράστιο όφελος. Ιδανικά τα δόντια του θα πρέπει να βουρτσίζονται κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας ειδική οδοντόκρεμα για σκύλους.

4. Δεν φροντίζουμε για την πνευματική και σωματική του άσκηση

Πόσες φορές δεν αμελήσαμε τη βόλτα του σκύλου μας; Πόσες φορές δεν βαρεθήκαμε να τον πάμε έξω και το αφήσαμε για την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα; Και πόσες φορές δεν βγήκαμε για βόλτα μόνο λίγα λεπτά, απλώς για να κάνει την ανάγκη του;

«Η ανάγκη για άσκηση και πνευματική διέγερση εξαρτάται σε κάποιον βαθμό από την ηλικία και τη φυλή, όμως οι τακτικές βόλτες – καθημερινά- προσφέρουν όχι μόνο άσκηση και χαρά αλλά και ανακούφιση από το στρες. Οι σκύλοι θέλουν να εξερευνούν, να μυρίζουν τα πάντα, να ανακαλύπτουν νέα πράγματα και γενικώς να περιπλανώνται. Το να τα έχουν αυτά συμβάλλει σημαντικά τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία. Ακόμη και οι ηλικιωμένοι σκύλοι με περιορισμένη κινητικότητα θα ζήσουν περισσότερο, πιο ευτυχισμένα και πιο υγιή χρόνια με 10 έως 15 λεπτά άσκησης κάθε μέρα – και αν μπορούν να κάνουν περισσότερα, ακόμη καλύτερα», θα πει η Jurek.

Οι κτηνίατροι αναφέρουν ότι η άσκηση βοηθά επίσης στη διατήρηση υγιούς βάρους, στην ενδυνάμωση των μυών, στην καλή λειτουργία της καρδιάς και στη διατήρηση της πνευματικής τους εγρήγορσης. Επίσης δεν χρειάζεται όλη η δραστηριότητα να γίνεται έξω από το σπίτι. Παιχνίδια, δραστηριότητες που βασίζονται στην όσφρηση, παιχνίδια-παζλ που τους επιτρέπουν να αναζητούν την τροφή τους, όλα αυτά μέσα στο σπίτι, μπορούν να προσφέρουν σημαντική πνευματική διέγερση.

«Οι σκύλοι που παραμένουν δραστήριοι τείνουν να έχουν καλύτερη κινητικότητα και μεγαλύτερη πνευματική οξύτητα καθώς μεγαλώνουν, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη συνολική ποιότητα ζωής», λέει ο Shorenstein.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε το μυστικό βρίσκεται στην καθημερινότητα. Η σωστή διατροφή, το υγιές βάρος, η καλή στοματική υγιεινή και η καθημερινή σωματική και πνευματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση, μπορούν να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για μια μακρά και υγιή ζωή. Γιατί τελικά, αυτό που θέλουμε δεν είναι απλώς περισσότερα χρόνια με τον σκύλο μας αλλά περισσότερα καλά χρόνια μαζί του.