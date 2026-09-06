Πως θα κινηθούν τα κόμματα στην ΔΕΘ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Από αύριο ξεκινούν οι παρουσίες της αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκης για την 90Η ΔΕΘ.

Την αρχή κάνει η Νέα Αριστερά που το πρωί της Δευτέρα πραγματοποιεί την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και επίσκεψη στους χώρους της έκθεσης. Με νέο επικεφαλής τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Την Τρίτη έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί αρχικά με τους παραγωγικούς και στην συνέχεια με τους επιστημονικούς φορείς. Θα επιστρέψει μάλλον την Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθεί σε κάποιο αγιασμό σχολείου. Το Σάββατο το πρωί θα κάνει περιοδεία στην ΔΕΘ και το βράδυ θα μιλήσει στο Βελλίδειο παρουσιάζοντας την κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Την Κυριακή θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.

Την Τετάρτη θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή θα είναι η τρίτη παρουσία του το τελευταία δεκαήμερο. Θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και επίσκεψη στους χώρους της ΔΕΘ.

Την Πέμπτη και Παρασκευή θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. θα έχει πολλές συναντήσεις με σωματεία εργαζομένων και φορείς. Την Παρασκευή θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα έρθει και αυτός στην ΔΕΘ. Όμως όπως πέρσι έτσι και φέτος δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου.

Καμία απολύτως ενημέρωση δεν υπήρχε για το πως θα κινηθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πέρσι είχε επιλέξει να κάνει ομιλία στα κομματικά στελέχη και στη συνέχεια παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Μία μαραθώνια διαδικασία που είχε διάρκεια πάνω από τρεις ώρες.

Τέλος την Τετάρτη θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και η Μαρία Καρυστιανού.