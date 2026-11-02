Πώς θα καταλάβουμε ότι πονάει η γάτα μας; Τα αθόρυβα σημάδια που το δείχνουν

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσοι έχουμε ζούμε με ένα κατοικίδιο είναι να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία του.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, οι γάτες είναι μάστερ στο να κρύβουν τον πόνο τους, καθώς αν το κάνουν, θα δείχνουν ευάλωτες και θα είναι πιο εύκολο στον εχθρό τους να τις πλησιάσει και να τους επιτεθεί. Όταν ζούσαν στη φύση, οποιαδήποτε αδυναμία, όπως να μην περπατάνε καλά ή να μην μπορούν να σκαρφαλώνουν όσο ψηλά χρειάζεται, τις έβαζε αυτόματα στο στόχαστρο των θηρευτών.

Τι γίνεται όμως όταν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και χρειάζονται τη φροντίδα του κτηνίατρου; Η αλήθεια είναι ότι η γάτα πρέπει να φτάσει σε σημείο που να μην αντέχει καθόλου τον πόνο και τότε μόνο θα δώσει κάποια σημάδια σε εμάς. Και πάλι όμως, ίσως να μην είναι έντονα, οπότε θα πρέπει να τα αποκρυπτογραφήσουμε εμείς οι ίδιοι.

Ας δούμε 6 σημάδια που δείχνουν ότι η γάτα μας πονάει:

1. Σταματάει να καθαρίζει το τρίχωμά της σε συγκεκριμένα σημεία. Η γάτα είναι από τα πιο καθαρά ζώα και αποτελεί ιεροτελεστία για εκείνη το σχολαστικό grooming που κάνει συχνά μέσα στην ημέρα. Είναι φορές που αφοσιώνεται πλήρως σε αυτό και δεν γυρνάει καν να μας κοιτάξει όταν είναι επί τω έργω. Όταν λοιπόν σταματήσει να το κάνει αυτό, δεν οφείλεται σε τεμπελιά, αλλά στο γεγονός ότι η σπονδυλική στήλη ή τα ισχία της πονούν για να εκτελέσουν τις απαραίτητες κάμψεις. Δεν είναι πια τόσο ευέλικτη για να φτάσει στα σημεία που έφτανε μέχρι πριν λίγο καιρό. Το απεριποίητο τρίχωμα στη γάτα είναι μια ένδειξη ότι δεν είναι καλά στην υγεία της και καλό θα είναι να το παρακολουθήσουμε όταν αρχίσει να συμβαίνει.

2. Προτιμάει να απομονώνεται σε μια κρυψώνα, παρά να είναι κοντά μας. Η γάτα είναι ένα ζώο που δεν της αρέσουν οι πολλές κοινωνικές επαφές, παρά μόνο όποτε και με όποιον θέλει. Δεν είναι παράξενο λοιπόν να περνάει κάποιο χρόνο κρυμμένη στην κούτα της, σε ένα συρτάρι που έχουμε αφήσει ανοιχτό ή κάτω από ένα έπιπλο. Αν όμως το κάνει καθημερινά, πιο συχνά από ό,τι συνήθως, τότε ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, που προτιμάει να το περάσει μόνη της, παρά μαζί μας.

3. Κινείται σε σημεία που δεν χρειάζεται να κάνει άλμα για να τα φτάσει. Από εκεί που τη βρίσκαμε να κοιμάται στα πιο ψηλά ράφια, χωμένη κάτω από τα σκεπάσματα στο κρεβάτι και στην πλάτη της πολυθρόνας μας, τώρα τη βλέπουμε να κάθεται στο έδαφος, να προσπαθεί να βρει εκεί μια γωνιά για να κουλουριαστεί. Αυτό είναι δείγμα πως δεν μπορεί να ανέβει πλέον στα αγαπημένα της σημεία, που εκτός από ησυχία έβρισκε και τη θέση της για να παρατηρεί ανενόχλητη τι συμβαίνει στο υπόλοιπο σπίτι.

4. Δεν δέχεται τα χάδια μας. Εκεί που μπορούσε να κάτσει για όσο χρόνο ήθελε να τη χαϊδέψουμε, ξαφνικά αντιδράει, βγάζει έναν συριγμό που ξεκάθαρα μας αποδοκιμάζει και στο τέλος απομακρύνεται. Είναι επειδή πονάει και όχι επειδή άλλαξαν τα συναισθήματά της για εμάς. Μπορεί να την ακουμπήσαμε σε ένα σημείο που έχει εσωτερικό τραυματισμό ή κάποιο όγκο, πράγματα που μπορεί να διαπιστώσει με σιγουριά ο κτηνίατρος που θα την εξετάσει.

5. Δεν πάει στην αμμολεκάνη της. Αν ξαφνικά κάνει την τουαλέτα της σε άλλα μέρη εκτός από την αμμολεκάνη, όπως το πάτωμα ή το μπαλκόνι, ενδέχεται να είναι ένα σημάδι πως δεν είναι αρκετά δυνατή για να κάνει το πηδηματάκι που χρειάζεται για να πάει στο σημείο που είχε μάθει. Μπορεί να έχει τραυματιστεί ή να έχει μυικούς πόνους και να μην μπορεί να μπει ή να βγει.

6. Δεν τρώει. Το φαγητό, οι λιχουδιές, αυτά που ερχόταν με τόση διακριτικότητα και περιέργεια να μυρίσει, πλέον δεν της προκαλούν κανένα ενδιαφέρον. Για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Επειδή απλά δεν έχει όρεξη να φάει λόγω κάποιου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.