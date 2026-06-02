Πώς θα καταλάβετε ότι θέλει να χωρίσετε, ανάλογα με το ζώδιό του

Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ ευχάριστος, ακόμα και όταν ξέρουμε βαθιά μέσα μας ότι η σχέση έχει τελειώσει. Και τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα αν ο σύντροφός μας έχει αρχίσει να απομακρύνεται με τον δικό του τρόπο, αλλά κανένας δεν αποφασίζει να πει το οριστικό «αντίο». Πώς θα καταλάβουμε ότι εκείνος φαντάζεται ήδη το μέλλον του χωρίς εμάς; Αυτά είναι μερικά από τα σημάδια, σύμφωνα τουλάχιστον με το ζώδιό του.

Κριός (21/03-19/04): Αναζητά αφορμές για καβγάδες και σταματά να ψάχνει συμβιβαστικές και συμφιλιωτικές λύσεις. Η τελευταία ένδειξη είναι και η πιο ισχυρή: Έχει πάψει να δείχνει ενδιαφέρον για τα συναισθήματά μας και μετά από έναν καβγά δεν κάνει καμία προσπάθεια εξομάλυνσης της κατάστασης.

Ταύρος (20/04-20/05): Έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να είναι καλός μαζί μας. Γίνεται αγενής και σαρκαστικός, ένα σημάδι ότι έχει εξαντλήσει κάθε ίχνος υπομονής με τη σχέση μας. Ουσιαστικά, ενώ μέχρι πρόσφατα μπορεί να φαινόταν ευγενικός και γλυκός, μεταμορφώνεται σε άλλο άνθρωπο.

Δίδυμοι (21/05-20/06): Όταν είναι ερωτευμένος μαζί μας, δεν μας χορταίνει. Ακόμα και αν μας χωρίζει μια ήπειρος, δεν χάνει κάθε ευκαιρία να επικοινωνήσει. Αν όμως αποφασίσει να τελειώσει μια σχέση, ξαφνικά εξαφανίζεται: Μπορεί να μην απαντάει στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματα και να προφασίζεται δικαιολογίες για να αποφεύγει τις συναντήσεις μας.

Καρκίνος (21/06-22/07): Είναι ο άνθρωπος που μας κάνει να νιώσουμε πως ό,τι κι αν συμβεί στη ζωή μας, θα βρίσκεται στο πλάι μας. Αρκεί να είναι ερωτευμένος μαζί μας, φυσικά. Αν περάσει η αγάπη, κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται εσωστρεφής και απόμακρος, μέχρι που αναγκαζόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν τον έχουμε πια κοντά μας.

Λέων (23/07-22/08): Ο Λέων είναι τόσο ερωτευμένος με τον έρωτα, που στην αρχή της σχέσης μας μάς μεταδίδει τον ενθουσιασμό του. Αλλά μαζί με τον έρωτα αρχίζει να ξεθωριάζει και ο ενθουσιασμός. Αν μια σχέση τελειώσει, κάνει σαν να μην υπάρχουμε: Αρχίζει να βγαίνει με άλλες παρέες και να μη μας υπολογίζει στα σχέδιά του.

Παρθένος (23/08-22/09): Είμαστε ολόκληρος ο κόσμος του, μέχρι που δεν είμαστε πια. Τότε, μας βγάζει από τα μελλοντικά του πλάνα και σταματάει να συζητάει μαζί μας τους στόχους και τα όνειρά του. Ξαφνικά οργανώνει τη ζωή του χωρίς εμάς.

Ζυγός (23/09 – 22/10): Ο Ζυγός θέλει να κάνουμε τα πάντα μαζί όταν είμαστε ερωτευμένοι. Από τις διακοπές μέχρι τα οικογενειακά γεύματα. Αλλά όταν αλλάζουν τα συναισθήματά του μας βγάζει από κάθε πτυχή της ζωής του. Οι προσκλήσεις μειώνονται, μέχρι που εξαφανίζονται εντελώς και μέχρι εκείνο το σημείο έχουμε καταλάβει ότι οι δρόμοι μας χωρίζουν.

Σκορπιός (23/10-21/09): Παρόλο που μπορεί να μη μοιράζεται τα αληθινά συναισθήματά του, τα καταλαβαίνουμε από το πρόσωπό που. Ίσως λοιπόν να μη μας πει ότι δεν είναι πλέον ερωτευμένος, αλλά θα το αντιληφθούμε από τις εκφράσεις του. Θα χάσει, επίσης, και το τελευταίο ίχνος υπομονής απέναντι στη σχέση μας.

Τοξότης (22/11-21/12): Ο Τοξότης είναι λίγο ευμετάβλητος στη συμπεριφορά του απέναντι σε μια σχέση, οπότε μπορεί να μην καταλάβουμε αμέσως ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Μπορεί να συνεχίσει να βγαίνει μαζί μας, αν περνάμε καλά, αλλά θα αλλάξει κάτι σχεδόν ανεπαίσθητο: Θα είναι σαν να μας λέει: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουμε μαζί ή πόσες ώρες περνάμε παρέα», ακόμα και αν δεν το λέει ξεκάθαρα.

Αιγόκερως (22/12-19/01): Γνωρίζει ότι οι σχέσεις θέλουν χρόνο για να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν, οπότε δεν θα αποφασίσει να μας αφήσει με την πρώτη δυσκολία. Αν όμως μια σχέση δεν έχει μέλλον, θα είναι ο πρώτος που θα το καταλάβει και, απλά, θα σταματήσει να προσπαθεί να είμαστε μαζί.

Υδροχόος (20/01-18/02): Είναι ένα από τα ζώδια που θα φροντίσει κάθε σχέση του, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, να στηριχθεί σε γερές βάσεις. Θα κάνει τα πάντα, λοιπόν, για να έρθουμε πιο κοντά, επιστρατεύοντας οποιαδήποτε ρομαντική χειρονομία. Αν σταματήσει να είναι ρομαντικός και αρχίσει να μας συμπεριφέρεται σαν να είμαστε απλοί φίλοι, σημαίνει ότι ο έρωτας έχει περάσει.

Ιχθύς (19/02-20/03): Σε μια υγιή σχέση, θα είμαστε πάντα η προτεραιότητά του. Είναι άλλωστε στο χαρακτήρα ενός ιχθύ να βάζει πάνω απ’ όλα τους αγαπημένους του. Αν όμως πάψουμε να βρισκόμαστε ανάμεσα σε αυτούς, θα μας αφήσει σε δεύτερη μοίρα. Θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, υιοθετώντας εγωιστικές συμπεριφορές που στο παρελθόν μπορεί να μην είχαμε καν φανταστεί.