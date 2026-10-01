Πώς θα καταλάβετε ότι ένας άντρας είναι κοινωνιοπαθής – Τα προειδοποιητικά σημάδια

Τρεις στους εκατό άντρες είναι κοινωνιοπαθείς, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Επομένως, δεν είναι καθόλου απίθανο να συναντήσουμε, στη διάρκεια της ζωής μας, κάποιον από αυτούς στο δρόμο μας, ακόμα και να κάνουμε σχέση μαζί του, καθώς τα σημάδια δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Κοινωνιοπαθής αποκαλείται κάποιος που παρουσιάζει ένα σύνολο αντικοινωνικών συμπεριφορών οι οποίες συνδέονται μάλιστα με διαταραχές σε περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με τα συναισθήματα, όπως η αμυγδαλή. Η κοινωνιοπάθεια εντάσσεται στην Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας. Ποια είναι λοιπόν τα «καμπανάκια» στη συμπεριφορά ενός άντρα που μας προειδοποιούν να φύγουμε μακριά;

1. Είναι γοητευτικός: Φαίνεται ότι έχει στο τσεπάκι τη σωστή ατάκα για τα πάντα, ενώ το χαμόγελό του κάνει ακόμα και τα πιο ανθεκτικά μέταλλα να λιώνουν. Στην πραγματικότητα όμως η ακαταμάχητη γοητεία του μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα προσωπείο, πίσω από το οποίο κρύβονται σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

2. Δεν δείχνει ενσυναίσθηση: Δεν μετανιώνει για πράξεις με τις οποίες πληγώνει τους άλλους και, επομένως, είναι ικανός για τα πάντα.

3. Δυσκολεύεται να συνάψει ουσιαστικές σχέσεις: Είναι τουλάχιστον ύποπτη η περίπτωση ενός άντρα που όχι μόνο δεν έχει κάνει μακροχρόνιες ερωτικές σχέσεις αλλά δεν καταφέρνει να διατηρήσει ούτε φιλίες ούτε επαφές με κοντινούς συγγενείς. Πίσω από τη μυστηριώδη «μοναχικότητά» του μπορεί να κρύβονται σοβαροί παθολογικοί παράγοντες.

4. Γίνεται χειριστικός: Δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει, ακόμα και να κακοποιήσει όποιον βρεθεί κοντά του για να πετύχει το στόχο του. Αν λοιπόν διαπιστώσετε ότι προσπαθεί να σας κάνει να αλλάξετε γνώμη πάση θυσία για κάτι ή να σας αποξενώσει από τις παρέες σας γιατί δεν τις συμπαθεί, δώστε προσοχή.

5. Γίνεται επιθετικός, είτε στα λόγια είτε ακόμα και στις πράξεις: Ο άντρας που στην αρχή φαίνεται γοητευτικός και ευγενικός, μόλις νιώσει ότι σας ελέγχει μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό, βίαιο άνθρωπο, ο οποίος δεν διστάζει να ξεσπάσει πάνω σας τα αρνητικά συναισθήματά του.

6. Επινοεί κραυγαλέα ψέματα: Για την ακρίβεια, είναι μυθομανής. Ζει σε έναν κόσμο που έχει δημιουργήσει από ψέματα, τα οποία μπορεί να είναι η πλαστή εικόνα μιας ιδανικής παιδικής ηλικίας ή μια αξιοζήλευτη καριέρα που, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει.

7. Δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη: Είναι πεπεισμένος ότι δεν κάνει ποτέ λάθος. Σε κάθε διαφωνία και καβγά, λοιπόν, θα προσπαθήσει να μεταθέσει τις ευθύνες σε εσάς, κατηγορώντας σας για ό,τι συμβαίνει και βγάζοντάς σας «τρελές» όταν έχει καταφανώς εκείνος άδικο.