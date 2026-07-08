Πώς θα κάνετε τον σκύλο σας να μη γαβγίζει τόσο πολύ

Τα πρώτα γαβγίσματα της Λούσι ήταν αστεία και αξιολάτρευτα – μωρουδιακές προσπάθειες να μας επιβληθεί όταν πρωτοήρθε στο σπίτι, ένα μικροσκοπικό πλάσμα πέντε μηνών.

Σύντομα, όμως, επρόκειτο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα περνούσαμε τα επόμενα χρόνια με ένα επιβλητικό, εκκωφαντικό γάβγισμα ως μουσική υπόκρουση της ζωής μας. Η Λούσι έχει μάθει ότι, κάθε φορά που θέλει να ζητήσει φαγητό (από τους ανθρώπους που γνωρίζει ότι θα την κακομάθουν), κάθε φορά που θέλει να βγει έξω, καθώς και όποτε κάνει “γενική συνέλευση” το σκυλολόι της γειτονιάς, μπορεί να γαβγίζει με όλη τη δύναμη των πνευμόνων της για να εκφράσει αυτό που επιθυμεί.

Αν έχετε κι εσείς ένα φωνακλάδικο σκυλάκι, υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μετριάσετε το πρόβλημα. Ας δούμε, λοιπόν, για ποιους λόγους γαβγίζουν υπερβολικά κάποιοι σκύλοι, και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη συνεχή φασαρία στην καθημερινότητά μας.

Γιατί γαβγίζουν οι σκύλοι;

Για να μπορέσετε να σταματήσετε τον σκύλο σας που γαβγίζει πολύ έντονα, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε γιατί το κάνει. Οι σκύλοι γαβγίζουν για πολλούς διαφορετικούς λόγους, και όλοι σχετίζονται με την ανάγκη τους για επικοινωνία. Ένας σκύλος μπορεί να γαβγίζει για να σας προειδοποιήσει για κάτι ύποπτο, για να παίξει, για να σας αποτρέψει από το να τον πλησιάσετε, επειδή βαριέται, ή επειδή θέλει να φάει.

Πολλοί σκύλοι γαβγίζουν αν ακούσουν θόρυβο ή αν δουν κίνηση – όπως κάποιο πουλί ή κάποιο ζωάκι στην αυλή, ή κάποιον περαστικό έξω απ’ το σπίτι. Μπορεί να γαβγίσουν για να διώξουν εισβολείς, ή άλλους σκύλους που πλησιάζουν την περιοχή τους. Μπορεί, ακόμα, να γαβγίσουν από ενθουσιασμό όταν έρθει η ώρα για τη βόλτα τους, ή από άγχος αποχωρισμού όταν λείπετε από το σπίτι. Γνωρίζοντας τον λόγο για τον οποίο ο σκύλος σας φωνάζει, θα μπορέσετε να τον ηρεμήσετε πιο εύκολα.

Εντοπίστε τον λόγο

Αν ο σκύλος σας γαβγίζει κάθε φορά που κοιτάζει έξω απ’ το παράθυρο, περιορίστε του τη θέα κλείνοντας τις κουρτίνες ή τα παντζούρια. Αν γαβγίζει σε ήχους που δεν αναγνωρίζει, παίξτε μουσική ή ανοίξτε την τηλεόραση για να τους καλύψετε. Αν ο σκύλος σας φωνάζει λόγω άγχους αποχωρισμού, ζητήστε βοήθεια από εκπαιδευτή.

Αγνοήστε το γάβγισμα

Αντί να ακολουθήσετε τα πρώτα ένστικτά σας επιχειρώντας να σταματήσετε τον σκύλο σας όταν γαβγίζει, προτιμήστε να τον αγνοήσετε. Αν γαβγίζει ζητώντας προσοχή και αντιδράσετε, του δίνετε ακριβώς αυτό που ζητάει, μαθαίνοντάς του, έτσι, ότι γαβγίζοντας παίρνει αυτό που θέλει. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται να αγνοήσετε το γάβγισμα και, αφού σταματήσει, να περάσουν πέντε δευτερόλεπτα ησυχίας πριν τον επιβραβεύσετε με μια λιχουδιά, έτσι ώστε να συνδυάσει τη στιγμή που σωπαίνει με κάτι θετικό.

Εκπαιδεύστε τον να σταματά

Αν καταφέρετε να εκπαιδεύσετε τον σκύλο να γαβγίζει όταν του λέτε “μίλα”, μπορείτε να τον εκπαιδεύσετε και να σιωπά όταν του λέτε “ησυχία”. Την επόμενη φορά που θα γαβγίσει ο σκύλος σας, πείτε του “μίλα” όσο το κάνει. Αφού μάθει να ακολουθεί αυτή την εντολή, βρείτε μια στιγμή που θα έχει την προσοχή του στραμμένη σ’ εσάς και πείτε του να μιλήσει. Κρατήστε μια λιχουδιά κοντά στη μύτη του και πείτε του “ησυχία”. Όταν σταματήσει για να τη μυρίσει, επιβραβεύστε τον ώστε να συνδυάσει την εντολή με την ησυχία και τη λιχουδιά. Ξεκινήστε εξασκώντας τη συγκεκριμένη εντολή σε ήσυχα περιβάλλοντα, και στη συνέχεια σε περιπτώσεις με περισσότερα ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα όταν γαβγίζει επειδή κάποιος χτύπησε την πόρτα.

Το γάβγισμα είναι μια πολύ φυσιολογική συνήθεια για τους περισσότερους σκύλους. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ανέχεστε στην υπερβολή του. Αν θέλετε να περιορίσετε το έντονο γάβγισμα, πρέπει πρώτα να εντοπίσετε την αιτία του. Μπορείτε, τέλος, να εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας ώστε να ανταποκρίνεται στις εντολές “μίλα” και “ησυχία”.