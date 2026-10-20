Πώς σχολιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Mε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωπολιτική σημασία της απόφασης για την Ανατολική Μεσόγειο υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις πληροφορίες του Reuters περί έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, κάνοντας λόγο για σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις Άγκυρας – Βεγγάζης και για το τέλος μιας σχεδόν επταετούς εκκρεμότητας.

Αρχικά, η Υeni Safak, κάνει λόγο για μια πολυαναμενόμενη συμφωνία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είχε εναντιωθεί σε αυτή τη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η Cumhuriyet μιλά για σημαντική αλλαγή στη στάση της ανατολικής Λιβύης και αναλύει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν τη μετατόπιση, αλλά και τους λόγους που η Ελλάδα αντιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία.

Από την πλευρά του, το CNN Turk δημοσίευσε την είδηση με τίτλο: «ΕΚΤΑΚΤΟ: Υπογραφές για τη Γαλάζια Πατρίδα! Η Λιβύη ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες». Στη συνέχεια, το δημοσίευμα τονίζει ότι «η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή».

«Η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων και των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή», γράφει χαρακτηριστικά.

Ενώ, η Milliyet, αφού αναμεταδίδει την είδηση από τα πρακτορεία Reuters και Anadolu, αναφέρεται σε μια «κρίσιμη συμφωνία» για την Άγκυρα.

Τέλος, η Hürriyet εστιάζει στο γεγονός ότι «η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή», καταλήγει η Hurriyet.