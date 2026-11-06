Πώς σχολιάζει η Αθήνα την ήττα Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ: Το μήνυμα Μαρινάκη και οι αιχμές για τους «βιαστικούς»

Σαφείς αιχμές κατά όσων έσπευσαν να επικρίνουν τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το αρνητικό αποτέλεσμα για τον Φεριντούν Σινιρλίογλου στην πρώτη άτυπη ψηφοφορία στην οποία συμμετείχε στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ συγκέντρωσε μόλις τρεις θετικές ψήφους, έναντι οκτώ αρνητικών, ενώ τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν εξέφρασαν προτίμηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα που καταγράφει τις δυσκολίες της τουρκικής υποψηφιότητας, χωρίς ωστόσο να σημαίνει τον οριστικό αποκλεισμό της από τη διαδικασία.

Ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την εξέλιξη αυτή, ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τους χειρισμούς της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κινήθηκε με θεσμικό τρόπο και απέφυγε τις βεβιασμένες αντιδράσεις.

«Είναι άλλη μία περίπτωση που κάποιοι εντός συνόρων αναλυτές, δημοσιολογούντες, και δεν αναφέρομαι στους πολίτες, και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος βιάστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η Ελλάδα έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει θεσμικά», συνδέοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με τη στάση που είχε τηρήσει εξαρχής η κυβέρνηση.

Παράλληλα, κάλεσε όσους είχαν επικρίνει τους ελληνικούς χειρισμούς να τοποθετηθούν εκ νέου υπό το φως των εξελίξεων.

«Καλό είναι αυτό το ερώτημα να το υποβάλλετε σε εκείνους οι οποίοι για άλλη μία φορά βιάστηκαν, στους βιαστικούς, ειδικά στα εθνικά θέματα», δήλωσε.

«Δεν είναι όλα για αντιπολίτευση στην κυβέρνηση»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής με όρους εθνικής συνεννόησης, ασκώντας κριτική σε όσους, κατά την εκτίμησή του, αντιμετώπισαν την τουρκική υποψηφιότητα ως πεδίο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.

«Δεν είναι όλα για αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε συλλογικά, να αντιδρούμε, να παίρνουμε τη θέση που χρειάζεται να πάρουμε», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας τη στάση που τήρησαν απέναντι στην υποψηφιότητα Σινιρλίογλου.

«Όπως αυτή που πήρε η κυβέρνηση συνολικά, του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσωπικά ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και να τα αποτελέσματα», κατέληξε.

Η ελληνική θέση και το μήνυμα για το διεθνές δίκαιο

Η Αθήνα είχε εκφράσει εξαρχής την αντίθεσή της στην τουρκική υποψηφιότητα, θέτοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επισημάνει ότι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ οφείλει να διαθέτει διεθνές κύρος και να εκπροσωπεί τις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη στάση της Τουρκίας απέναντι στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.

Το αποτέλεσμα της άτυπης ψηφοφορίας της 5ης Νοεμβρίου καταγράφει τη δυσκολία της Άγκυρας να εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη για τον υποψήφιό της. Την ίδια στιγμή, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα συγκέντρωσε 12 θετικές ψήφους, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι άτυπες ψηφοφορίες αποτυπώνουν τις διαθέσεις των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν αποτελούν την τελική απόφαση.

Για την ελληνική κυβέρνηση, πάντως, το πρώτο αυτό αποτέλεσμα προσφέρει την αφορμή να επαναφέρει τη σημασία των θεσμικών χειρισμών στην εξωτερική πολιτική και να απαντήσει στην εσωτερική κριτική που είχε προηγηθεί για τη στάση της απέναντι στην υποψηφιότητα της Τουρκίας.