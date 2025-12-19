Πώς περνούν την ώρα τους οι σκύλοι όταν μένουν μόνοι στο σπίτι

Κάθε κηδεμόνας σκύλου έχει σίγουρα αναρωτηθεί έστω και μια φορά τι κάνει ο τετράποδος φίλος του όταν μένει μόνος του στο σπίτι. Κοιμάται, παίζει, τριγυρνάει ανήσυχος μέσα στο σπίτι, ή τον περιμένει υπομονετικά δίπλα στην πόρτα;

Το πώς ακριβώς περνά ένας σκύλος τη μέρα του μόνος εξαρτάται από την ηλικία του, τη φυλή, την εκπαίδευση αλλά και τον χαρακτήρα του. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κοινές συνήθειες που οι περισσότεροι σκύλοι μοιράζονται.

Ύπνος

Το μεγαλύτερο μέρος της ώρας που ένας σκύλος μένει μόνος του, το περνάει κοιμισμένος. Οι σκύλοι, ειδικά όταν είναι ενήλικοι, μπορούν να κοιμούνται για περισσότερες από 15 ώρες την ημέρα. Όταν λείπουμε, συνήθως χαλαρώνουν στο αγαπημένο τους σημείο. Στον καναπέ, στο κρεβατάκι τους ή κοντά σε ένα σημείο από όπου μπορούν να βλέπουν την πόρτα.

Ο ύπνος τους δεν είναι συνεχόμενος. Ξυπνούν συχνά, αλλάζουν θέση, τεντώνονται και κοιμούνται ξανά. Είναι ένας τρόπος να “εξοικονομούν ενέργεια” μέχρι να επιστρέψουμε.

“Περιπολία” στο σπίτι

Πολλοί σκύλοι όταν μένουν μόνοι στο σπίτι, κάνουν μικρές περιπολίες. Περπατούν από δωμάτιο σε δωμάτιο, μυρίζουν, κοιτάζουν έξω από το παράθυρο και ακούν τους ήχους της πολυκατοικίας ή της γειτονιάς.

Αν ακούσουν τα βήματα στον διάδρομο ή κάποιο αυτοκίνητο να σταματά από έξω, συχνά σηκώνονται αμέσως για να διερευνήσουν. Είναι το ένστικτο του φύλακα που ενεργοποιείται μέσα τους, ακόμα και αν κανονικά είναι πολύ άνετοι και χαλαροί.

Παρατήρηση από το παράθυρο

Για πολλούς σκύλους, το παράθυρο ή το μπαλκόνι λειτουργεί όπως μια τηλεόραση. Από εκεί παρακολουθούν ανθρώπους, άλλα σκυλιά που περνούν βόλτα με τους κηδεμόνες τους και γενικότερα παρατηρούν και ελέγχουν το περιβάλλον τους. Κάποιοι γαβγίζουν από ενθουσιασμό ή για να προειδοποιήσουν, ενώ άλλοι απλώς παρακολουθούν ήσυχα. Αυτή η δραστηριότητα τους κρατά σε εγρήγορση και τους κάνει να νιώθουν ότι έχουν κάτι να κάνουν όσο εμείς λείπουμε.

Παιχνίδι

Αν έχουν διαθέσιμα παιχνίδια, πολλοί σκύλοι παίζουν μόνοι τους. Μασούν κόκαλα, παιχνίδια ή μπαλάκια, ενώ αγαπούν ιδιαίτερα τα παιχνίδια που μέσα κρύβουν λιχουδιές, επειδή τους κρατούν απασχολημένους για περισσότερη ώρα.

Ωστόσο, αν ένας σκύλος βαρεθεί ή νιώσει άγχος, μπορεί να στραφεί σε λάθος αντικείμενα, όπως παπούτσια, μαξιλάρια ή καναπέδες. Αυτό δεν γίνεται για λόγους εκδίκησης, αλλά από στρες ή υπερβολική ενέργεια που δεν έχει εκτονωθεί.

Αναμονή και προσμονή

Κάτι που δεν φαίνεται αλλά είναι κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο είναι η προσμονή. Πολλοί σκύλοι αφιερώνουν αρκετό χρόνο, απλώς περιμένοντας τον άνθρωπό τους. Κάθονται κοντά στην πόρτα, ακουμπούν το κεφάλι τους κάτω και αφουγκράζονται κάθε ήχο.

Για τους σκύλους η απουσία μας είναι μια έντονη εμπειρία. Οι σκύλοι είναι ζώα αγέλης και το να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους είναι κάτι που τους επηρεάζει.

Μικρές αταξίες και σκανταλιές

Σε κάποια σπίτια, οι κάμερες κατοικιδίων αποκαλύπτουν ότι οι σκύλοι όταν μένουν μόνοι, κάνουν πράγματα που ίσως να μην έκαναν μπροστά μας. Ανεβαίνουν στους καναπέδες, ή στα κρεβάτια, ένα σημείο που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τους απαγορεύεται, ψάχνουν τραπέζια για φαγητό, ή εξερευνούν μέρη που συνήθως είναι εκτός ορίων. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι εκπαιδευμένοι και υπάκουοι. Απλώς εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους.

