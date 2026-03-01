Πώς ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε – Η CIA τον παρακολουθούσε για μήνες

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βρισκόταν σε συνάντηση με τους ανώτερους συμβούλους του, Αλί Λαριτζανί, Αλί Σαμχανί και άλλους, σε ασφαλή εγκατάσταση λίγο πριν την επίθεση στην κατοικία του, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλέστηκε το Reuters.

Όπως ανέφερε αμερικανική πηγή, ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, αλλά οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν το πρωί.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι κορυφαίοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν πραγματοποίησαν συνάντηση όπου συγκεντρώθηκαν όλοι και θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί ταυτόχρονα.

Το Σάββατο το πρωί, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών τους ανακάλυψαν τη διεξαγωγή όχι μίας, αλλά τριών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης μίας στην οποία παρευρέθηκε ο Χαμενεΐ.

Έτσι, αποφάσισαν να επιτεθούν άμεσα και το μεσημέρι, με τα ισραηλινά αεροπλάνα να ρίχνουν 30 βόμβες στην κατοικία του Χαμενεΐ, σκοτώνοντάς τον.

Το CBS ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, περίπου 40 ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένου του Σαμχανί, του ανώτερου συμβούλου του, καθώς και του Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, και του Αζίζ Νασιρζαντέχ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας.

Ο ρόλος της CIA

Η CIA φέρεται να παρακολουθούσε για μήνες τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου μετά από κοινό πλήγμα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Οι New York Times ανέφεραν ότι, ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση, η CIA παρείχε στο Ισραήλ λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τη συνάντηση των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι η σύσκεψη θα πραγματοποιούνταν στο παλάτι όπου διέμενε ο Χαμενεΐ, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων της άμυνας. Η συγκυρία κρίθηκε ιδανική και Ουάσινγκτον – Τελ Αβίβ αποφάσισαν να επισπεύσουν την επιχείρηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να εκμεταλλευτούν τις νέες πληροφορίες, σύμφωνα με αξιωματούχους που είχαν γνώση των αποφάσεων. Η πληροφορία αυτή έδωσε στις δύο χώρες την ευκαιρία να επιτύχουν μια κρίσιμη και πρόωρη νίκη: την εξάλειψη ανώτερων ιρανικών αξιωματούχων και τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η εξαιρετικά γρήγορη εξάλειψη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αντανακλούσε τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά την προετοιμασία της επίθεσης, καθώς και τις βαθιές πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι δύο χώρες για την ιρανική ηγεσία, ειδικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους.

Η επιχείρηση έδειξε επίσης την αποτυχία των ηγετών του Ιράν να λάβουν επαρκείς προφυλάξεις για να αποφύγουν την έκθεση τους σε μια εποχή που τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έστελναν σαφή μηνύματα ότι προετοιμάζονταν για πόλεμο, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών

Ο δεύτερος γιος του Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, είναι γνωστός για την σημαντική επιρροή που ασκεί πίσω από τα παρασκήνια και έχει ισχυρούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον ισχυρότερο στρατιωτικό οργανισμό της χώρας, καθώς και με την εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη Basij.

Ωστόσο, η διαδοχή από πατέρα σε γιο δεν είναι αποδεκτή από το σιιτικό μουσουλμανικό κλήρο και ιδιαίτερα σε ένα επαναστατικό Ιράν που δημιουργήθηκε μετά την ανατροπή μιας ευρέως κατακριτέας μοναρχίας. Ένα επιπλέον εμπόδιο είναι ότι ο Μοτζτάμπα δεν είναι υψηλόβαθμος κληρικός και δεν έχει επίσημο ρόλο στο καθεστώς. Το 2019 του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Αλιρέζα Αράφι, 67 ετών

Λιγότερο γνωστή προσωπικότητα, ο Αράφι είναι ένας καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, ο οποίος ήταν επίσης έμπιστος του Χαμενεΐ.

Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φυλάκων, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.

Χασάν Χομεϊνί, 50 ετών

Ο Χομεϊνί είναι εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, γεγονός που του προσδίδει θρησκευτική και επαναστατική νομιμότητα.

Είναι ο φύλακας του μαυσωλείου του Χομεϊνί, αλλά δεν έχει ασκήσει δημόσιο αξίωμα και φαίνεται να έχει μικρή επιρροή στον μηχανισμό ασφαλείας της χώρας ή στην κυβερνώσα ελίτ. Είναι γνωστός για τις λιγότερο σκληροπυρηνικές του απόψεις σε σύγκριση με πολλούς από τους ομολόγους του και του απαγορεύτηκε να υποβάλει υποψηφιότητα για τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων το 2016.

Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί, πάνω από 60 ετών

Ο Μπουσεχρί είναι ένας ανώτερος κληρικός που έχει στενούς δεσμούς με τους θεσμούς που διαχειρίζονται τη διαδοχή, ιδίως με τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, όπου υπηρετεί ως πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος.

Λέγεται ότι ήταν στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ, αλλά έχει χαμηλό προφίλ στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι γνωστό να έχει ισχυρούς δεσμούς με το IRGC.