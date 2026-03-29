Πώς να ”πείσετε” τη γάτα σας να σταματήσει να νιαουρίζει τη νύχτα

Μάλλον το έχετε ξαναδεί το έργο. Εσείς κοιμάστε ήρεμα στο κρεβάτι σας και η γάτα σας αρχίζει την κρεβατομουρμούρα. Και νιάου νιάου νιάου, και νιάου νιάου νιάου…

Ακόμη ένα βράδυ που μένετε ξάγρυπνοι γιατί ο μικρός σας αίλουρος είχε όρεξη για κουβέντα. Ακόμη ένα ξημέρωμα που αντί να είστε στην αγκαλιά του Μορφέα, προσπαθείτε να καταλάβετε γιατί η γατούλα σας νιαουρίζει, αλλά και πώς να την πείσετε επιτέλους να σταματήσει. Γιατί, η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν θέλει να πηγαίνει στη δουλειά του άυπνος. Ο ύπνος είναι απαραίτητος τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική υγεία.

Πώς μπορείτε, λοιπόν, να αρχίσετε πάλι να κοιμάστε σαν πουλάκι και η γάτα σας να κοιμάται ήσυχη δίπλα σας;

Για να τα καταφέρετε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους το αιλουροειδές σας κατοικίδιο ξυπνάει και νιαουρίζει στη μέση της νύχτας.

Αν αυτή η συμπεριφορά είναι κάτι που ξεκίνησε πρόσφατα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, η συμπεριφορά αυτή είναι πιο συχνή στις ηλικιωμένες γάτες, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται στις αρχές γνωστικών δυσκολιών.

Μπορεί, επίσης, η γάτα σας να πονάει. Και όσο πιο πολύ πονάει, τόσο πιο πολύ και πιο δυνατά θα νιαουρίζει. Εξάλλου, το νιαούρισμα είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας της.

Όταν αποκλείσετε τους λόγους υγείας, τότε καλό να σκεφτείτε αν η γάτα σας εκτονώνεται επαρκώς σωματικά και πνευματικά. Και ναι, ακόμα και οι γάτες μπορούν να βαρεθούν, αν δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα. Και πάλι θα προσπαθήσουν να το εκφράσουν, όπως και τον πόνο, μέσω του νιαουρίσματος. Μπορεί επίσης η γάτα σας να νιώθει παραμελημένη και να έχει ανάγκη την παρέα σας, ακόμα και μέσα στη νύχτα που εσείς απλά θέλετε να κοιμηθείτε.

Μια ακόμη ανάγκη που μπορεί να θέλουν να εκφράσουν είναι η πείνα και η δίψα τους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η γάτα σας νιαουρίζει για να σας πει ότι πεινάει ή διψάει, δεν είναι καθόλου ενοχλητικό. Το βράδυ, όμως, πρόκειται για μια ενοχλητική συμπεριφορά που εκφράζει την ίδια ανάγκη. Πολλές φορές η πείνα μπορεί να είναι ένδειξη κάποιου ιατρικού προβλήματος, γι’ αυτό μιλήστε και με τον κτηνίατρό σας για περισσότερες συμβουλές.

Ίσως η γάτα σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την αμμολεκάνη της. Ίσως δεν είναι καθαρή, ίσως δεν είναι τοποθετημένη σε προσβάσιμο σημείο. Καθαρίστε την καλά, κάντε μερικές αλλαγές στο σημείο και παρατηρήστε αν το νιαούρισμα το βράδυ συνεχίζεται.

Τέλος, αν υπήρξε κάποια πρόσφατη αλλαγή στη ζωή της, όπως μια μετακόμιση, μπορεί η γάτα σας να νιώθει άγχος ή φόβο και με τον τρόπο της να προσπαθεί να σας το δείξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι είναι αυτό που την κάνει να έχει αυτή τη συμπεριφορά για να την βοηθήσετε.

Αφού, λοιπόν, καταλάβετε την αιτία του νιαουρίσματος, θα έρθει η ώρα να το αντιμετωπίσετε.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η επικοινωνία με τον κτηνίατρο που παρακολουθεί τη γάτα σας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε θέμα υγείας.

Αν δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα, τότε προσφέρετε στη γάτα σας ένα περιβάλλον με ερεθίσματα για να εκτονώνεται. Παιχνίδια που της αρέσουν και ένα μεγάλο ονυχοδρόμιο μπορεί να βοηθήσουν να την πείσετε να σταματήσει να νιαουρίζει τη νύχτα. Επίσης, είναι σημαντικό να ασχοληθείτε κι εσείς μαζί της. Αφιερώστε χρόνο για παιχνίδι, αγκαλιές αλλά και χαλάρωση στο αγαπημένο σας κατοικίδιο, για να νιώσει ασφαλές και ευτυχισμένο.

Προσπαθήστε να διατηρείτε ένα σταθερό πρόγραμμα φαγητού, έτσι ώστε να μην ξυπνάει μέσα στο βράδυ και να απαιτεί να την ταΐσετε. Αν δεν μπορείτε να έχετε μια σταθερή ρουτίνα, μια αυτόματη ταΐστρα μπορεί να βοηθήσει για να μην σας ξυπνάει η γάτα σας όποτε πεινάει.

Έχετε πάντα φρέσκο νερό στο μπολ της. Βεβαιωθείτε ότι η αμμολεκάνη της είναι καθαρή και σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, για να αποφύγετε τα νιαουρίσματα στις 3 τα ξημερώματα όταν θέλει να ξεδιψάσει και να πάει τουαλέτα.

Τελευταία συμβουλή: Αν ακόμη δεν είστε σίγουροι γιατί η γάτα σας νιαουρίζει το βράδυ, εφόσον έχετε αποκλείσει τα προβλήματα υγείας, κρατήστε ένα ημερολόγιο σχετικά με το τι κάνατε εκείνη την ημέρα και τι μπορεί να την επηρέασε για να αρχίσει να νιαουρίζει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως μπείτε στο μυαλό της και καταλάβετε καλύτερα τις ανάγκες της.