Πώς να παίξετε με την ηλικιωμένη γάτα σας

Από τη μέρα που θα είναι μια χνουδωτή μπαλίτσα που με το ζόρι μπορεί να ανοίξει τα μάτια της, μέχρι τη δύση της ζωής της, η γάτα έχει διαφορετικές ανάγκες.

Έτσι κι εμείς, προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας σε κάθε ηλικιακή της φάση, έτσι ώστε να είναι χαρούμενη και υγιής.

Μια γάτα θεωρείται ηλικιωμένη μετά το 10ο έτος της, ανάλογα και με τη φυλή της. Εκεί που κάποτε το σπίτι έμοιαζε πεδίο μάχης, με το αιλουροειδές να σκαρφαλώνει στα πιο ψηλά σημεία του σπιτιού και να μας κάνει να λιώνουμε με τα νάζια της, τώρα τη βλέπουμε να κάθεται στο κρεβατάκι της και να απολαμβάνει ατελείωτους υπνάκους.

Οι περισσότερες ηλικιωμένες γάτες θέλουν την ησυχία τους και αναζητούν το πιο ζεστό σημείο του σπιτιού για να κουλουριαστούν. Δεν τους ενδιαφέρει να κυνηγούν τις σκιές, να βγάζουν νοκ άουτ τα ονυχοδρόμια και να σπάνε το ρεκόρ τους στο πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν με ένα άλμα τους.

To λάθος που μπορεί να κάνουμε

Η νωθρότητα και η ηρεμία της γάτας δεν σημαίνει ότι έχει αφήσει πίσω της τις αγαπημένες της συνήθειες και τον ζωηρό εαυτό της. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος που θέλει να εκτονώσει την ενέργειά της και κυρίως, ο ρυθμός. Το σώμα τους δεν μπορεί να ακολουθήσει την ένταση και τη σπιρτάδα που είχαν κάποτε. Η ηλικιωμένη γάτα έχει ανάγκη το παιχνίδι, αλλά σε διαφορετικό ρυθμό από ότι είχαμε συνηθίσει ως τώρα.

Το παιχνίδι στην τρίτη ηλικία είναι απαραίτητο για τη σωματική και πνευματική υγεία της γάτας. Η ακινησία της δεν οφείλεται στο ότι βαρέθηκε τη ζωή, αλλά στο ότι δεν είναι τόσο ευέλικτη όπως παλιά. Οι αντοχές της έχουν μειωθεί και ίσως να νιώθει μυικούς πόνους που δεν έχουμε καταλάβει.

Τα οφέλη του παιχνιδιού για μια ηλικιωμένη γάτα

Ας δούμε για ποιους λόγους το παιχνίδι θεωρείται «θεραπεία» για τα ζωάκια μεγαλύτερης ηλικίας:

1. Βοηθούμε τη γάτα να νιώσει όμορφα. Αν την προκαλέσουμε να παίξει, της δίνουμε ένα κίνητρο να χρωματίσει την καθημερινότητά της, να σηκωθεί από το κρεβάτι και να κάνει κάτι διαφορετικό. Η νωθρότητα μπορεί να την κάνει να νιώσει άγχος ή και να της ρίξει τη διάθεση.

2. Δεν την αφήνουμε να γίνεται υπέρβαρη. Οι περισσότεροι κτηνίατροι λένε σε εμάς τους κηδεμόνες ότι θα πρέπει να προσέχουμε το βάρος της γάτας μας, όσο εκείνη μεγαλώνει. Δεν κινείται αρκετά, πολλές φορές της δίνουμε παραπάνω φαγητό από όσο πρέπει, ο μεταβολισμός της υπολειτουργεί και είναι εύκολο να φτάσει στην παχυσαρκία. Μέσω της άσκησης και του παιχνιδιού, οι αρθρώσεις της λειτουργούν, οι μύες παραμένουν δραστήριοι και έτσι είναι πιο δύσκολο να αποκτήσει παραπάνω κιλά.

3. Είναι πιο δύσκολο να πάθει άνοια. Αντίστοιχα με το Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους, υπάρχει το Σύνδρομο Γνωστικής Δυσλειτουργίας στις γάτες. Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν το 50% των γατών άνω των 15 ετών έχει συμπτώματα γνωστικής δυσλειτουργίας, έστω και σε ήπια μορφή. Ένας τρόπος για να καθυστερήσουμε τα συμπτώματα αυτά είναι η νοητική άσκηση.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να παίξουμε με μια ηλικιωμένη γάτα

Οι κανόνες αλλάζουν, όμως ο στόχος είναι ένας: Να μείνει δραστήρια και χαρούμενη η αγαπημένη μας τετράποδη φίλη.

– Παίζουμε για λίγη ώρα μέσα στη μέρα. 5-10 λεπτά για 2-3 φορές μέσα στη μέρα. Ανάλογα με την κατάσταση της γάτας και το πώς ανταποκρίνεται, προσαρμόζουμε και το παιχνίδι μας. Δεν την πιέζουμε, ειδικά αν τη δούμε να φεύγει ή να λαχανιάζει. Της δίνουμε τον χρόνο της να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει.

– Δεν την προκαλούμε να ανέβει και να σκαρφαλώσει σε ψηλά σημεία. Τέτοια παιχνίδια είναι τα ονυχοδρόμια, μαλακές μπάλες και ραβδάκια.

– Μια ηλικιωμένη γάτα θα απολαύσει περισσότερο ένα παιχνίδι που τη βάζει να σκεφτεί, παρά να τρέξει. Ένα κορδόνι πίσω από ένα μαξιλάρι που πρέπει να το ακολουθήσει και ό,τι άλλο παρεμφερές θα την κάνει να θυμηθεί το θηρευτικό της ένστικτο.

Μερικές ιδέες για παιχνίδια

– Αγοράζουμε ή φτιάχνουμε αυτοσχέδια παζλ φαγητού, μιας και η ηλικία δεν τις αποτρέπει από το να είναι λιχούδες. Κρύβουμε το φαγητό μέσα στα παζλ και τις αφήνουμε να βρουν μόνες τον τρόπο για να φτάσουν σε αυτό.

– Δίνουμε κούτες και συρτάρια για να έχουν όσο χρόνο θέλουν να κρυφτούν και να παραμείνουν εκεί μέχρι να θέλουν να βγουν ξανά έξω. Φροντίζουμε να είναι άνετα και σε κατάλληλο ύψος, για να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν με άνεση, χωρίς ιδιαίτερη σωματική επιβάρυνση.

– Ανάβουμε έναν φακό και τις αφήνουμε να ακολουθήσουν το φως. Αποφεύγουμε το λέιζερ και επιλέγουμε τον κλασικό φακό, με τον οποίο θα κάνουμε ήρεμες κινήσεις που θα μπορεί να τις παρακολουθήσει και να συμμετέχει με άνεση.

Η ηλικιωμένη γάτα θέλει φροντίδα και προσοχή, γιατί είναι πιθανό να πονάει και να μην το έχουμε καταλάβει. Από τις αντιδράσεις της, μπορούμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι και πόσο μπορεί να αντέξει το παιχνίδι που της προσφέρουμε, αλλά και που έχει πολλή ανάγκη.

Δίπλα στη γάτα σας, σε κάθε ηλικία

Όσο η γάτα μας μεγαλώνει, προσαρμόζουμε το παιχνίδι στις αντοχές της και βρίσκουμε νέους τρόπους να περνάμε όμορφα μαζί. Καθώς οι ανάγκες της αλλάζουν, θέλουμε να έχουμε και την κατάλληλη υποστήριξη για να φροντίζουμε την υγεία και την ευεξία της με περισσότερη σιγουριά.

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– κτηνιατρικές επισκέψεις

– διαγνωστικές εξετάσεις

– νοσοκομειακή περίθαλψη

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Γιατί αξία έχει να συνεχίζουμε να παίζουμε μαζί της, να ακολουθούμε τον ρυθμό της και να της προσφέρουμε τη φροντίδα που χρειάζεται όσο μεγαλώνει.