Πώς να κάνετε κάποιον να σας αποκαλύψει τα μυστικά του

Πολλοί άνθρωποι έχουν μυστικά ή πράγματα που θέλουν να κρατήσουν για τον εαυτό τους. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό, όσο μια καινούρια αγορά ή κάτι πιο σοβαρό όπως ένα διαζύγιο. Αν θέλετε να σας ανοίξει κάποιος την καρδιά του υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε. Τα αποκάλυψε στο lifehacker.com ένας ερευνητής, ο οποίος για ευνόητους λόγους θέλησε να μείνει ανώνυμος. Πριν, λοιπόν, κάνετε οτιδήποτε άλλο, δοκιμάστε τα παρακάτω:

Ξεκινήστε την κουβέντα χωρίς να απαιτείτε να σας ανοιχτεί ο συνομιλητής σας

«Ρωτήστε τους κάτι γενικό, χωρίς να πιέζετε. Αφήστε τον άλλον να μιλήσει για τον εαυτό του, χωρίς να τον διακόπτετε και κάντε τον να νιώσει άνετα. Αν για παράδειγμα βρίσκεστε σε ραντεβού και θέλετε να μάθετε γιατί τελείωσε η προηγούμενη σχέση του συνομιλητή σας, δεν θα ρωτησετε αμέσως αυτό. Θα κάνετε ορισμένες πιο γενικές ερωτήσεις. Άλλωστε, κανείς δεν μιλά ανοιχτά στον άλλον αν δεν νιώθει άνετα, σωστά; Αφήστε τον άλλον να χαλαρώσει, χωρίς να τον διακόπτετε αναφέροντας δικές σας παρόμοιες ιστορίες και έτσι θα καταφέρετε να τον ‘ξεκλειδώσετε’», είπε.

Δείξτε συμπόνια και ευθύνη

«Πάντα να δείχνετε κατανόηση και συμπόνια. Όταν μιλάτε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν άνθρωπο κοιτάξτε τον στα μάτια. Αν μιλάτε στο τηλέφωνο κάντε φανερό ότι προσέχετε και ακούτε τον άλλο. Το να μιλήσει κάποιος για προσωπικά και ευαίσθητα θέματα είναι δύσκολο. Το να μιλήσει και σε κάποιον που δεν ακούει ή δεν προσέχει είναι ακόμα δυσκολότερο. Η κατανόηση και η προσοχή στον άλλο δίνει το σήμα ότι είστε εκεί και πρόθυμοι να βοηθήσετε ή να ηρεμήσετε τον συνομιλητή σας. Αν θέλετε να μάθετε κάτι κρυφό, κρατήστε την ψυχραιμία σας και να είστε παρόντες στη συζήτηση ως πολύ καλοί ακροατές». Διαβάστε εδώ τη φράση που σταματά κάθε καβγά σύμφωνα με τους ψυχολόγους.

Να είστε υπομονετικοί

«Δώστε χώρο και χρόνο στον άλλο για να εκφραστεί, να νιώσει άνετα και να καταφέρει να ανοίξει την καρδιά του σε εσάς. Αν βιάζεστε και κάνετε διαρκώς ερωτήσεις δίνετε την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για τον άλλο και το πρόβλημά του και θέλετε απλώς να… κουτσομπολέψετε. Δείξτε σεβασό και κυρίως, εχεμύθεια. Αν αυτά που μάθατε τα αποκαλύψετε σε άλλους, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για τους ανθρώπους να σας ‘ανοιχτούν’».