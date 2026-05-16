Πώς να κάνετε φίλες σε μεγαλύτερη ηλικία

Είναι φυσικό οι φιλίες να εξελίσσονται ή να ξεθωριάζουν με τον καιρό, αλλά πώς μπορείτε να οικοδομήσετε μια βαθιά, ουσιαστική φιλία όταν γνωρίζετε έναν καινούριο άνθρωπο σε μεγαλύτερη ηλικία;

Ως ενήλικες οι προτεραιότητες, ο χρόνος και η διάθεση αλλάζουν. Έρευνες δείχνουν ότι χρειάζονται 50 ώρες για να δημιουργηθεί μια περιστασιακή φιλία, 90 ώρες για να πραγματοποιηθεί μια βαθιά φιλία και 200 ώρες για να θεωρήσετε κάποιον πολύ στενό φίλο. Με απλά λόγια: οι ενήλικες έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι τα παιδιά και οι έφηβοι, οπότε η δέσμευση για νέες φιλίες μπορεί να αισθάνεται συντριπτική, ανεξάρτητα από το στάδιο της ενηλικίωσης στο οποίο βρίσκεστε. Ακόμα κι έτσι, όμως, αρκετοί ενήλικες δεν θα έλεγαν όχι σε μία νέα φιλία.

Η Carleigh Ferrante, συγγραφέας και αρθρογράφος στους New York Times και το everydaygirl.com, γράφει πώς η ίδια κατάφερε να κάνει πολύ καλούς φίλους ως ενήλικας και πώς αυτές οι φιλίες είναι πιο δυνατές κι από εκείνες που έκανε ως έφηβη.

Όπως γράφει στο άρθρο της «πιστεύω πραγματικά ότι ως ενήλικας κάνει πολύ καλούς φίλους. Νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό σου και είναι πιθανότερο να βρεθείς με ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και αξίες».

Όπως και να έχει οι φιλίες απαιτούν χρόνο, υπομονή και σεβασμό.

Διαβάστε παρακάτω πώς εκείνη κατάφερε να φτιάξει και να εδραιώσει στενές φιλικές σχέσεις στην ενήλική ζωή της.

Επανασύνδεση με παλιούς φίλους

Αν και αυτό μοιάζει αντιφατικό με τον τίτλο του άρθρου, η συγγραφέας σημειώνει ότι «αν επιθυμείτε βαθύτερη φιλία, μπορείτε να σκεφτείτε να επανασυνδεθείτε με έναν φίλο με τον οποίο χάσατε την επαφή. Ίσως ζούσατε παλαιότερα σε διαφορετικές πόλεις και τώρα ζείτε πιο κοντά, ή περνούσατε μια διαφορετική φάση ζωής και τώρα έχετε περισσότερα κοινά. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, αν τα θεμέλια της φιλίας είναι εκεί, θα μπορούσε να είναι εύκολο να την ξαναχτίσετε. Και μπορείτε να κάνετε το ίδιο με κάποιον άνθρωπο που θεωρούσατε απλώς γνωστό σας».

Μετατρέψτε τους συναδέλφους σε φίλους

Γιατί η work bestie σας να μην γίνει και bestie στη ζωή; Αν έχετε κάποιον συνάδελφο που πιστεύετε ότι θα σας άρεσε να περνάτε χρόνο μαζί του εκτός δουλειάς, προσπαθήστε να χτίσετε μια πιο βαθιά σχέση. «Σίγουρα, ο διαχωρισμός εργασίας-προσωπικής ζωής είναι επίσης σημαντικός, αλλά το γραφείο είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να γνωρίσετε φίλους με παρόμοια πάθη και ενδιαφέροντα. Αν η σκέψη του να ζητήσετε από τη work bestie σας να βγείτε για ποτό ή για παρέα το Σαββατοκύριακο σας αγχώνει, ξεκινήστε από κάτι πιο μικρό, όπως το γρήγορο μεσημεριανό. Το να βγείτε από το γραφείο θα σας βοηθήσει να δείτε αυτό το άτομο από μια διαφορετική οπτική γωνία – και ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να αποκτήσετε μια νέα κολλητή στο γραφείο και στη ζωή», προτείνει η editor.

Συνδεθείτε με φίλους φίλων

«Μετακόμισα από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο όταν ήμουν 30 ετών, χωρίς να γνωρίζω ούτε έναν άνθρωπο στην πόλη. Είχα, ωστόσο, πολλούς φίλους στη Νέα Υόρκη που είχαν φίλους στο Σικάγο -και δεν ντρεπόμουν να ζητήσω βοήθεια! Το να κάνεις φίλους δεν απαιτεί να είσαι το πιο εξωστρεφές άτομο στο δωμάτιο, αλλά απαιτεί να βγάλεις τον εαυτό σου προς τα έξω και να είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες», τονίζει στο άρθρο της η Carleigh Ferrante.

Γραφτείτε σε κάποιο τοπικό κλαμπ ή σε κάποια εθελοντική οργάνωση

Είτε μιλάμε για ομάδες στο Facebook είτε για μια παλιά καλή λέσχη βιβλίου, υπάρχει μια ομάδα σχεδόν για τα πάντα στις μέρες μας. Σας αρέσει να ταξιδεύετε; Γίνετε μέλος μιας ταξιδιωτικής ομάδας ή εγγραφείτε σε ένα ομαδικό ταξίδι. Είστε ο πρώτος από τους φίλους σας που απέκτησε παιδί; Υπάρχουν παντού ομάδες μαμάδων! Αν συμμετέχετε σε μια ομάδα που είναι σχετική με τα ενδιαφέροντά σας ή την τρέχουσα κατάστασή σας, είναι βέβαιο ότι θα συναντήσετε ανθρώπους με τους οποίους θα τα βρείτε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα, όχι μόνο θα βοηθήσετε έναν σκοπό, αλλά θα γνωρίσετε και ανθρώπους με το ίδιο πάθος για προσφορά, που μπορεί να γίνουν καλοί σας φίλοι.

Ξεκινήστε κάποιο άθλημα

Κάθε πόλη ή Δήμος έχει ένα στάδιο στο οποίο γίνονται προγράμματα γυμναστικής – το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις αθλητικές ομάδες, αλλά και τα γυμναστήρια. «Λαμβάνοντας μέρος σε κάποια αθλητική δραστηριότητα, ιδανικά κάποια που να περιλαμβάνει ομαδικά αθλήματα, έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πολύ κόσμο με κοινά ενδιαφέροντα και να διευρύνετε τον κύκλο των φίλων σας. Το να πηγαίνετε μόνες σε μέρη που σας αρέσουν και στα οποία διασκεδάζετε είναι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους».

Συνδεθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορεί να νομίζετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμποδίζουν την ικανότητά σας να συναντάτε ανθρώπους στην πραγματική ζωή, αλλά αν τα χρησιμοποιείτε σωστά, μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην αναζήτηση φίλων ως ενήλικες. «Μπορείτε να συνδεθείτε με άτομα στην περιοχή σας, να τους στείλετε ένα DM και να κάνετε σχέδια για να συναντηθείτε στην πραγματική ζωή. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με παλιούς φίλους και μπορεί να φαίνεται πιο φυσικό για πολλούς ανθρώπους. Ως κάποιος που έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα στο Instagram, έχω γνωρίσει πολλούς υπέροχους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο», σημειώνει η editor.