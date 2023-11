Πώς να φορέσεις με στιλ το μαύρο χρώμα το φθινόπωρο

Εάν είσαι λάτρης του μαύρου χρώματος και των total black looks τότε σίγουρα δεν θα το αποχωρίστηκες ούτε κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου παρόλο που μπορεί να μην ήταν και η πιο δροσερή επιλογή σου σε ορισμένες περιστάσεις. Αν πάλι ανήκεις στην κατηγορία που προτιμάς τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις και τα έντονα χρώματα τους καλοκαιρινούς μήνες τότε η εποχή όπου μπορείς να εντάξεις ξανά το μαύρο χρώμα στις εμφανίσεις σου πλησιάζει.

Είτε προτιμάς το μαύρο χρώμα σε κάθε εποχή και περίσταση είτε προτιμάς τις σκουρόχρωμες αποχρώσεις κυρίως τις σεζόν του φθινοπώρου και του χειμώνα, τώρα είναι που ξεκινάει η εποχή όπου μπορείς να φορέσεις το μαύρο και να δημιουργήσεις τα πιο stylish και on point looks χωρίς να σκέφτεσαι ότι το look σου φαίνεται φθινοπωρινό ή σκούρο για την εποχή (όχι πως σε νοιάζει!).

Μπορεί το φθινόπωρο να εντάσσουμε περισσότερο στην γκαρνταρόμπα μας γήινες αποχρώσεις όπως τόνους του μπεζ, του καφέ αλλά και του πράσινου αλλά και ουδέτερες όπως τόνους του λευκού και του γκρι αλλά φυσικά και το μαύρο χρώμα.

Για τα looks στα οποία επιλέγουμε να προσθέσουμε το μαύρο πάντα μας χρειάζεται λίγη έμπνευση έτσι ώστε να πάρουμε ιδέες για διαφορετικά σύνολα σε διαφορετικές περιστάσεις. Μπορείς να δημιουργήσεις total blacks εμφανίσεις τόσο για τις καθημερινές όσο και για τις βραδινές εμφανίσεις σου, ενώ μπορείς να εντάξεις με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους το μαύρο χρώμα στο σύνολο σου είτε φορώντας ένα μαύρο σακάκι, μαύρο top, μαύρο παντελόνι ή φούστα και να το συνδυάσεις με στιλ τόσο με denim κομμάτια, fashion items λευκού χρώματος για κομψά black&white looks αλλά και κομμάτια με μοτίβα στα οποία κυριαρχεί το μαύρο χρώμα όπως ένα ριγέ φόρεμα, φούστα, top ή ζακέτα.