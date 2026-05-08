Πώς να αντιμετωπίζετε τα ανώτερα στελέχη της εργασίας σας με αυτοπεποίθηση

Προσλαμβάνεστε σε μία εργασία. Όλα πάνε καλά. Μέχρι τη στιγμή που πρέπει να συνομιλήσετε με ένα προϊστάμενο. Το άγχος σάς κατακλύζει και το λεγόμενο «σύνδρομο του απατεώνα» παίρνει τα ηνία των σκέψεών σας.

Μην το αφήνετε να σας επηρεάζει γιατί ο τρόπος που επικοινωνείτε σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καριέρα σας. Αυτή η επικοινωνία πολλές φορές συνιστά το κλειδί πρόσβασης σε ένα ρόλο με περισσότερες αρμοδιότητες ή ακόμα και μία προαγωγή.

Το να συνομιλείτε με ανώτερα στελέχη της εργασίας σας δεν είναι μια δεξιότητα την οποία μπορείτε να αναπτύξετε από την μία στιγμή στην άλλη. Παρά ταύτα, είναι κάτι που μπορείτε να καλλιεργήσετε και όπως όλες οι κοινωνικές συμπεριφορές, είναι πολύ πιο εύκολο να την προσεγγίσετε από τα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνετε σε σχέση με αυτά που πρέπει να κάνετε.

Το σημαντικότερο είναι να μην «συρρικνώνετε» τον εαυτό σας, για αυτό αποφύγετε συμπεριφορές που υποδηλώνουν ότι ντρέπεστε. Τρία χαρακτηριστικά παραδείγατα είναι:

1. Μιλάτε γρήγορα και διεκπεραιωτικά: Όταν συνομιλεί ένας άνθρωπος γρήγορα μεταδίδει το μήνυμα ότι δεν θεωρεί αυτό που θέλει να πει άξιο του χρόνου που ζητά να του αφιερωθεί. Και εάν δεν το πιστεύει το ίδιο το άτομο, δεν υπάρχει περίπτωση να πείσει τον συνομιλητή του για το αντίθετο.

2. Απολογείστε συνεχώς: Όταν το ενενήντα τοις εκατό των προτάσεων ξεκινούν σας με «Συγνώμη..» , δίνεται η εντύπωση στους συνομιλητές σας ότι σας κάνουν χάρη που συζητούν μαζί σας και μειώνει την αξία της απολογίας για κάποιο πολύ πιο ουσιώδες ζήτημα της εργασίας.

3. Κυκλοφορείτε στον χώρο εργασίας σαν υπηρέτες αντί εργαζόμενοι: Αυτή η συμπεριφορά πήγαζει από την αίσθηση ότι κάποιος δεν ανήκει στο χώρο εργασίας του, λόγω επαγγελματικής ανεπάρκειας. Αυτή η αίσθηση είναι ένα ψυχολογικό τρικ, αποτέλεσμα άγχους και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.