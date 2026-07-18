Πώς να αντιδράσουμε αν μας επιτεθεί ένας άγνωστος σκύλος;

Τα περιστατικά τόσο έντονων επιθέσεων από σκύλους είναι σχετικά σπάνια, όμως όταν συμβούν, η σωστή αντίδραση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας σκύλος μπορεί να επιτεθεί;

Ένας σκύλος που αισθάνεται φόβο, στρες ή βρίσκεται σε κατάσταση έντονης διέγερσης μπορεί να εμφανίσει σημάδια όπως:

– έντονο και επίμονιο γάβγισμα

– γρύλισμα

– σταθερό βλέμμα

– αυτιά προς τα πίσω ή πολύ μπροστά

– άκαμπτο σώμα

– τρίχωμα σηκωμένο στη ράχη

– απότομη προσέγγιση χωρίς διάθεση για παιχνίδι

Αν παρατηρήσετε τέτοιες συμπεριφορές, είναι προτιμότερο να αυξήσετε την απόσταση χωρίς απότομες κινήσεις.

Αν ο σκύλος κινηθεί απειλητικά προς το μέρος σας

Το ένστικτό μας λέει να τρέξουμε. Ωστόσο, αυτό συνήθως δεν είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς το τρέξιμο μπορεί να ενεργοποιήσει το κυνηγετικό ένστικτο του σκύλου και να κάνει την καταδίωξη πολύ πιο έντονη. Προσπαθήστε να παραμείνετε όσο γίνεται ψύχραιμοι, να σταθείτε πλάγια και όχι κατά μέτωπο και να αποφύγετε να τον κοιτάζετε επίμονα στα μάτια. Απομακρυνθείτε αργά χωρίς απότομες κινήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν ο άγνωστος σκύλος κινείται ήδη απειλητικά προς το μέρος σας, μπορεί να βοηθήσει να δώσετε με δυνατή, σταθερή και κοφτή φωνή την εντολή “κάτσε”.

Πρόκειται για μια από τις βασικές εντολές που γνωρίζουν οι περισσότεροι σκύλοι και υπάρχει πιθανότητα να διακόψει για λίγο την επιθετική συμπεριφορά, δίνοντάς σας πολύτιμο χρόνο να απομακρυνθείτε. Φυσικά, δεν πρόκειται για μια μέθοδο που λειτουργεί πάντα, ιδιαίτερα αν ο σκύλος βρίσκεται σε κατάσταση έντονης διέγερσης.

Αν είστε μαζί με τον δικό σας σκύλο

Οι περισσότερες σοβαρές συμπλοκές ξεκινούν μεταξύ δύο σκύλων. Αν ένας άγνωστος σκύλος πλησιάζει επιθετικά, αποφύγετε να σηκώσετε αμέσως στην αγκαλιά σας έναν μικρόσωμο σκύλο, καθώς έτσι υπάρχει κίνδυνος η επίθεση να στραφεί προς εσάς.

Αν είναι εφικτό, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα εμπόδιο ανάμεσα στα δύο ζώα χρησιμοποιώντας μια τσάντα, ένα σακίδιο, μια ομπρέλα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να αυξήσει την απόσταση χωρίς να σας εκθέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Αν η επίθεση προς εσάς είναι αναπόφευκτη

Εάν ο σκύλος φτάσει πάνω σας, προτεραιότητα είναι να προστατεύσετε το πρόσωπο, τον λαιμό και το στήθος σας. Αν έχετε μαζί σας κάποιο αντικείμενο, όπως τσάντα ή μπουφάν, χρησιμοποιήστε το ως ασπίδα για να κρατήσετε τον σκύλο όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σώμα σας.

Η προσπάθεια να σπρώξετε με τα χέρια σας το ζώο μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να το κάνει ακόμη πιο επιθετικό και θα πρέπει να αποτελεί επιλογή μόνο όταν είναι απαραίτητο για να αποτραπεί σοβαρός τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό

Ακόμη και ένα μικρό δάγκωμα χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. Τα τραύματα από δάγκωμα μπορεί να μολυνθούν, ενώ ο γιατρός θα εκτιμήσει αν απαιτείται αντιτετανικός εμβολιασμός ή άλλη προληπτική αγωγή. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον σκύλο σας, με μια άμεση επίσκεψη στον κτηνίατρο να θεωρείται απαραίτητη.

Παράλληλα, το περιστατικό θα πρέπει να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού αλλά και των ζώων.

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων

Οι περισσότεροι σκύλοι είναι κοινωνικά και ασφαλή ζώα όταν έχουν σωστή εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και υπεύθυνη κηδεμονία. Ωστόσο, κανένας σκύλος δεν θα πρέπει να αφήνεται δεμένος χωρίς επίβλεψη έξω από καταστήματα ή σε χώρους όπου μπορεί να τρομάξει, να λυθεί ή να εμπλακεί σε επεισόδιο με ανθρώπους ή άλλα ζώα.

Η υπεύθυνη συμπεριφορά των κηδεμόνων, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των πολιτών για το πώς να αντιδρούν σε μια επικίνδυνη συνάντηση, μπορεί να αποτρέψει τραυματισμούς και να σώσει ζωές.