Πώς είναι η αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις μετατροπές – Ακατάλληλη λένε οι συγγενείς

Μια σειρά από μετατροπές πραγματοποιήθηκαν στην δικαστική αίθουσα της Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, αυξάνοντας την χωρητικότητά της από 283,75 τ.μ σε 452,01 τ.μ. , ωστόσο οι συγγενείς θυμάτων παρά τις αλλαγές, την χαρακτηρίζουν ακατάλληλη.

Εξάλλου η νέα κάτοψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γαιόπολις, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εφετείου Λάρισας

Η κάτοψη της αίθουσας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παράλληλα αναρτήθηκε και η «Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών», όπου για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ορίζεται η «αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα “ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ” (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κλπ. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) για την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, τον εκ δεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρω Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες».

Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, Πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Ακατάλληλη η αίθουσα

Στο μεταξύ ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (25/5) στη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισε ακατάλληλη την αίθουσα του «Γαιόπολις» στην οποία διεξάγεται η πολύκροτη δίκη, ενώ εξέφρασαν την αντίδρασή τους στην ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στην αίθουσα.

Ενόψει της επανέναρξης της δίκης για τα Τέμπη στις 27 Μαΐου, η Ελένη Βασάρα, δήλωσε σύμφωνα με την ΕΡΤ πως «είναι πλήρως ακατάλληλη η αίθουσα για τη συνεδρίαση του δικαστηρίου και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών».

«Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τη δίκη από μία οθόνη έξω από την αίθουσα» ενώ αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας και τι ακριβώς εξετάζουν τα δικαστήρια, καθώς όπως είπαν «η υπόθεση έχει «σπάσει» σε πολλά κομμάτια. Η ανάκριση έχει αφήσει επτά «γιατί» που αφορούν το κατηγορητήριο», είτε την επίρριψη ποινικών ευθυνών σε άλλα πρόσωπα.