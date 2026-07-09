Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα την 25χρονη στην Χαλκιδική – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική , με θύμα μία 25χρονη οδηγό μηχανής.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο 62ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:45, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 48χρονη ημεδαπή γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε η άτυχη 25χρονη.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.