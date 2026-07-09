Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα την 25χρονη στην Χαλκιδική – Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, με θύμα μία 25χρονη οδηγό μηχανής.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο 62ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:45, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 48χρονη ημεδαπή γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε η άτυχη 25χρονη.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.