Πώς εφαρμόζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και ο κίνδυνος από τις νάρκες του Ιράν

Ο ναυτικός αποκλεισμός που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ είναι σε ισχύ από το απόγευμα της Δευτέρας (13/04).

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει τα Στενά, θα καταστραφεί μέσα από μήνυμά του στο Truth Social. Σύμφωνα με τον αποκλεισμό, απαγορεύεται σε πλοία να πηγαίνουν προς ή να αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια, δηλαδή σε όλη την ιρανική ακτογραμμή που κατεβαίνει γεωγραφικά στα Στενά του Ορμούζ.

Εάν τα πλοία παραβιάσουν την απαγόρευση, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αναχαίτησης από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Πώς εφαρμόζεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Σχετικά με το πώς εφαρμόζεται στην πράξη ο ναυτικός αποκλεισμός, υπάρχουν μόνο διαρροές για λόγους ασφαλείας. Αυτές αναφέρουν ότι στον ναυτικό αποκλεισμό συμμετέχουν τουλάχιστον 15 αμερικανικά πολεμικά πλοία, η ακριβή θέση των οποίων δεν είναι γνωστή.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα παρακολούθησης πλοίων Marine Traffic, ένα αμερικανικό πολεμικό έδωσε στίγμα στην εσωτερική πλευρά των Στενών. Επίσης, ενδέχεται από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στην περιοχή να μην συμμετέχουν όλα στον ναυτικό αποκλεισμό ή να συμμετέχουν σταδιακά.

Την ίδια ώρα, λίγα έχουν γίνει ακόμη γνωστά, για τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα Στενά. Το Reuters δίνει την πληροφορία ότι τρία πλοία που συνδέονται με το Ιράν πέρασαν τα Στενά, δεν πήγαν όμως σε ιρανικά λιμάνια, άρα δεν τα «πιάνει» ο αποκλεισμός.

Παράλληλα, κάποια πλοία κρύβουν το στίγμα τους, πληροφορίες φορτίου, αλλά και σε ποια λιμάνια πηγαίνουν. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να ελέγξουν οι Αμερικανοί που εφαρμόζουν τον αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σημείο έχει περάσει ένα κινεζικό πλοίο το οποίο ήταν από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, που «δοκιμάζει» την απαγόρευση των Αμερικανών. Ωστόσο, φέρεται να φόρτωσε από τα ΗΑΕ και όχι από το Ιράν.

Οι νάρκες που διαθέτει το Ιράν

Πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει ως και 5000 νάρκες. Αυτό καθιστά την όλη επιχείρηση ελέγχου των Στενών εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν διαθέτει πλωτές/ελεύθερες νάρκες, οι οποίες βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού, πηγαίνουν με τα ρεύματα και ανατινάζονται στην επαφή με κάθε πλοίο.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διαθέτει τη νάρκη με αγκίστρωση, η οποία είναι αγκυροβολημένη στον βυθό. Βρίσκεται και αυτή στην επιφάνεια του νερού και ανατινάζεται στην επαφή με τα πλοία.

Η τρίτη νάρκη είναι η νάρκη βυθού. Αυτές τοποθετούνται απευθείας στον πυθμένα, ενεργοποιούνται με ακουστικούς και μαγνητικούς αισθητήρες για να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία του πλοίου και διαθέτουν μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά.

Τέλος, υπάρχει η μαγνητική νάρκη, η οποία τοποθετείται από δύτες σε πλοία. Η νάρκη εκρήγνυται με χρονική καθυστέρηση και συνήθως στοχεύει σε δολιοφθορές.