Πως διαμορφώνονται οι συμμαχίες των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμμαχίες που αρχίζουν να σχηματοποιούνται μεταξύ των φερόμενων ως υποψήφιων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ της Α’ περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Φυσικά οι προεδρικοί είναι αυτοί που διαθέτουν τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ σε διακριτική απόσταση είναι αυτοί του Παύλου Γερουλάνου. Στο κόμμα παράλληλα υπάρχουν και δύο κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν: Τι θα γίνει με τις “ορφανές ψήφους”, αλλά και κατά πόσο θα επηρεάσει η παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Πρώτα στο θέμα των συμμαχιών. Όπως είναι φυσικό μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, αλλά και αργότερα στο συνέδριο του κόμματος, δημιουργήθηκαν ομάδες. Και τώρα που πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές αυτές επανέρχονται στο προσκήνιο. Τα μπλοκ προετοιμάζονται, οι συμμαχίες δημιουργούνται με φόντο τις εθνικές εκλογές.

Στην προεδρική πλευρά υπάρχουν δυο νυν βουλευτές εκ μεταγραφής. Η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ράνια Θρασκιά και ο Μιχάλης Χουρδάκης που εκλέχτηκε με την “Πλεύση Ελευθερίας” μετακόμισε στους “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο” και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Σε αυτούς προστίθενται δύο υποψήφιοι βουλευτές η Πένυ Δαλαμπούρα, που είχε καταλάβει την τέταρτη θέση στις εκλογές του 2023 και ο Πέτρος Λεκάκης που είχε βγει πέμπτος. Επίσης ο γιατρός και επικεφαλής της παράταξης ” πράξεις για τη Μακεδονία” στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Παπαστεργίου.

Στην πλευρά του Παύλου Γερουλάνου βρίσκονται ο νομικός Αργύρης Αργυριάδης και ο πρώην γραμματέας τη νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. “Συνομιλητής” τους πάντως είναι ο Πέτρος Παππάς. Ο βουλευτής Κιλκίς που εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και στην συνέχεια βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί πάντως να διατηρεί ουδέτερη στάση ως προς τα εσωκομματικά.

Με την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη είναι o Μιχάλης Παππού που από την Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Α.

Τα ερωτήματα

Από το ψηφοδέλτιο του 2023 θα λείπουν οι τρεις πρώτοι σε αυτό. Ο Χάρης Καστανίδης, ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Γιάννης Μαγκριώτης. Ο τελευταίος παραμένει στον ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαουλίδης μετακόμισε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο κ. Καστανίδης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Μετά την σύγκρουση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει δύο επιλογές. Να βρει νέο προορισμό ή να παραμείνει ουδέτερος. Στην δεύτερη περίπτωση το ερώτημα που τίθεται είναι που θα πάνε οι 8.485 ψήφοι που έλαβε το 2023. Θα μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή θα μετακομίσουν προς άλλα κόμματα; Να προσθέσουμε πως από το ψηφοδέλτιο του 2023 θα λείπουν η Ελένη Χριστιά που είχε καταλάβει την έκτη θέση, η Δήμητρα Αγκαθίδου που ήταν έβδομη, η Χρύσα Γκαβανίδου που ήταν 11η και η Θοδώρα Λειψιστινού που ήταν 14η.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά την υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη με την Νέα Δημοκρατία στην Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει αλλάξει κόμμα, ωστόσο διατηρεί σημαντική επιρροή στον χώρο. Και εμείς απλά να υπενθυμίσουμε πως ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Καστανίδης ανήκαν στο πάλε ποτέ εκσυγχρονιστικό μπλοκ του Κώστα Σημίτη.

Νέες προσθήκες

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχτεί και νέους ανεξάρτητους βουλευτές. Η επόμενη αναμένεται να είναι η Νίνα Κασιμάτη. Παράλληλα φαίνεται πως στην τελική ευθεία είναι ακόμη μία κυρία. Πρόκειται για την Γιώτα Πούλου που εξελέγη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και στην συνέχεια βρέθηκε στους “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο” από τους οποίους έχει αποχωρήσει.

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