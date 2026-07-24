Πώς αντιλαμβάνονται οι σκύλοι το ανθρώπινο φιλί;

Κάθε κηδεμόνας σκύλου θέλει να δείχνει με κάθε τρόπο αγάπη προς τον τετράποδο φίλο του. Με λιχουδιές, χάδια, παιχνίδια και φυσικά με φιλιά.

Ένα φιλί στη μουσούδα του μοιάζει σε εμάς μια όμορφη πράξη τρυφερότητας. Πώς το αντιλαμβάνονται όμως οι σκύλοι; Και το απολαμβάνουν πραγματικά ή απλώς το ανέχονται;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Οι σκύλοι δεν γεννιούνται γνωρίζοντας ότι ένα φιλί αποτελεί ένδειξη αγάπης, όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα σκυλιά ενοχλούνται από τα φιλιά.

Η σχέση που έχουν αναπτύξει με τον άνθρωπό τους, οι εμπειρίες τους και ο χαρακτήρας τους παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς αντιδρούν σε αυτή τη μορφή επαφής.

Καταλαβαίνουν οι σκύλοι την αγάπη πίσω από ένα φιλί;

Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά παρατηρητικά ζώα και μαθαίνουν γρήγορα να συνδέουν συγκεκριμένες συμπεριφορές με θετικές εμπειρίες. Έτσι, ένας σκύλος μπορεί να καταλάβει ότι όταν τον φιλάμε ακολουθούν χάδια, χαρούμενη φωνή, παιχνίδι ή λιχουδιές. Με τον καιρό, μπορεί να συνδέσει το φιλί με κάτι ευχάριστο.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καταλαβαίνει το φιλί ως μια πράξη αγάπης με τον ίδιο τρόπο που το καταλαβαίνουμε εμείς. Οι σκύλοι δεν εκφράζουν συνήθως την τρυφερότητά τους μεταξύ τους με φιλιά. Το γλείψιμο μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, όπως επικοινωνία ή δημιουργία κοινωνικού δεσμού, αλλά δεν αποτελεί ακριβώς το αντίστοιχο του ανθρώπινου φιλιού.

Είναι το γλείψιμο του σκύλου ένα φιλί στη δική του γλώσσα;

Είναι πολύ συνηθισμένο να θεωρούμε τα γλειψίματα του σκύλου μας ως φιλιά. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη. Όταν ένας σκύλος γλείφει το πρόσωπο ενός ανθρώπου, μπορεί να πρόκειται για μια συμπεριφορά κατευνασμού, έναν τρόπο δηλαδή να δείξει ότι θέλει να διατηρήσει μια ήρεμη και θετική σχέση.

Σε άλλες περιπτώσεις, το γλείψιμο μπορεί να οφείλεται απλώς στη γεύση του δέρματος, σε υπολείμματα φαγητού ή σε κάτι που του φαίνεται ενδιαφέρον. Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό μέσω της όσφρησης και της γεύσης, επομένως οι λόγοι πίσω από ένα γλείψιμο δεν έχουν να κάνουν πάντα με την αγάπη