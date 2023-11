Πώς αναδύθηκε ένα νέο νησί από τη θάλασσα στην Ιαπωνία

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) δήλωσε στο CNNi ότι το ανώνυμο νησί σχηματίστηκε από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη.

Η ανάδυση του από τον ωκεανό καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξε το Πολεμικό Ναυτικό της Ιαπωνίας την 1η Νοεμβρίου και δείχνουν μια μικρή έκρηξη να στέλνει ένα σκούρο σύννεφο στάχτης πάνω από το μικροσκοπικό νησί, το οποίο αποτελεί πλέον μέρος του συμπλέγματος νησιών Ογκασαβάρα.

Η JMA καταγράφει ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή από πέρυσι, αλλά το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Τόκιο επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη που σχημάτισε το νησί έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου.

Ο Σετσούγια Νακάντα, ομότιμος καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε στους Japan Times αυτή την εβδομάδα ότι το μάγμα είχε συσσωρευτεί κάτω από το νερό για αρκετό καιρό πριν τελικά βγει στην επιφάνεια.

Το νησί βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα νότια της ηπειρωτικής Ιαπωνίας και ένα χιλιόμετρο από την Ίβο Τζίμα, το νησί που έζησε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

