Πώς ακούγεται το γέλιο των σκύλων και ποια έκφραση παίρνει ο τετράποδος φίλος μας όταν χαμογελάει;

Εάν έχετε ζήσει με ένα σκύλο τότε είναι βέβαιο πως έχετε «πιάσει» κάποιες στιγμές τον εαυτό σας να παρατηρεί τον τετράποδο φίλο σας και να προσπαθεί να καταλάβει αν εκείνος χαμογελάει

Όταν κουνάει την ουρά του, ανοίγει το στόμα του και τα μάτια του λάμπουν, είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως ο τετράποδος φίλος μας δεν αντιλαμβάνεται τη χαρά μας και δεν συμμετέχει σε αυτή.

Το γέλιο όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς συνδέεται με συναισθήματα ευτυχίας, χαράς και ανακούφισης αλλά και ως αντίδραση στο άκουσμα κάποιου αστείου. Τι συμβαίνει όμως με τους σκύλους; Γελάνε πραγματικά, ή αυτή είναι απλώς μια συμπεριφορά που θέλουμε να τους αποδώσουμε εμείς οι άνθρωποι;

Πώς χαμογελάνε οι σκύλοι;

Πολλοί επιστήμονες που μελετούν την συμπεριφορά των σκύλων έχουν παρατηρήσει πως παρουσιάζουν μια χαρακτηριστική «έκφραση χαράς» που μοιάζει με χαμόγελο. Το στόμα τους ανοίγει ελαφρά, η γλώσσα κρέμεται χαλαρή, τα αυτιά γέρνουν προς τα πίσω και η ουρά κινείται ρυθμικά. Αυτή η έκφραση των σκύλων φαίνεται πως λειτουργεί ως ένδειξη καλής διάθεσης, καθώς μετά από αυτή την έκφραση ακολουθούν θετικές συμπεριφορές όπως κάλεσμα για παιχνίδι.

Η συμπεριφορά τους αυτή, ονομάστηκε «play face» από τους επιστήμονες, και πέρα από τους σκύλους, έχει παρατηρηθεί και σε άλλα ζώα όπως οι λύκοι αλλά και οι χιμπατζήδες.

Πως ακούγεται το σκυλίσιο γέλιο;

Το 2001 η ειδικός στη συμπεριφορά ζώων Patricia Simonet, από το πανεπιστήμιο της Νεβάδα, πραγματοποίησε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Ηχογράφησε σκύλους την ώρα που έπαιζαν και παρατήρησε πως, εκτός από τα συνηθισμένα γαβγίσματα, εξέπεμπαν και έναν διαφορετικό ήχο, έναν ήχο που έμοιαζε περισσότερο με ρυθμικό λαχάνιασμα.

Η Simonet ονόμασε αυτό τον ήχο dog laughter, δηλαδή σκυλίσιο γέλιο. Μάλιστα, όταν ο ήχος αναπαραγόταν από ηχεία σε καταφύγια ζώων, οι σκύλοι που βρίσκονταν εκεί, έδειχναν να χαλαρώνουν και άρχισαν να πλησιάζουν πιο φιλικά ανθρώπους και άλλους σκύλους. Αυτό δείχνει πως ακόμη και αν δεν είναι ίδιος με το ανθρώπινο γέλιο, ο ήχος αυτός λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο τόσο κοινωνικά όσο και συναισθηματικά

Ο σκύλος χρησιμοποιεί το γέλιο του για να επικοινωνήσει

Οι σκύλοι δεν χρησιμοποιούν το γέλιο τους με τον ίδιο τρόπο με εμάς. Μέσω του γέλιου τους μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους σκύλους αλλά και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους. Ένας σκύλος που «γελάει», δείχνει με τον τρόπο του πως είναι φιλικός, πως αισθάνεται άνετα σε ένα περιβάλλον, και πιθανότατα πως θέλει να παίξει.

Επιπλέον, αυτή η έκφραση τον βοηθάει να μειώσει την ένταση όταν βρίσκεται με άλλους σκύλους και έτσι να αποφύγει πιθανές «παρεξηγήσεις» και συγκρούσεις.