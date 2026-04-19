Πώς 50 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή επέφεραν απώλειες πετρελαίου αξίας 50 δισ. δολαρίων σε όλο τον κόσμο

Ο πλανήτης έχασε αργό πετρέλαιο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δεν έχει παραχθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από σχεδόν 50 ημέρες, και οι επιπτώσεις της κρίσης θα γίνουν αισθητές για μήνες, ακόμη και χρόνια, σύμφωνα με αναλυτές και υπολογισμούς του Reuters.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά μετά από συμφωνία εκεχειρίας στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν θα έρθει «σύντομα».

Όμως, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ διήρκησε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως ξανάκλεισε χθες αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σε αντίποινα, όπως είπε, για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το τοπίο για ένα τέλος του πολέμου παραμένει ακόμη θολό.

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler – η μεγαλύτερη διαταραχή ενεργειακού εφοδιασμού στη σύγχρονη ιστορία.

Με άλλα λόγια, η απώλεια 500 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά ισοδυναμεί με:

* Μείωση της ζήτησης για αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως για 10 εβδομάδες· μηδέν οδικά ταξίδια από κανένα όχημα παγκοσμίως για 11 ημέρες· ή καθόλου πετρέλαιο για την παγκόσμια οικονομία για πέντε ημέρες, δήλωσε ο Ίαν Μόουατ, αναλυτής της Wood Mackenzie.

* Σχεδόν ένας μήνας ζήτησης πετρελαίου στις ΗΠΑ, ή περισσότερο από ένας μήνας πετρελαίου για όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

* Περίπου έξι χρόνια κατανάλωσης καυσίμων για τον αμερικανικό στρατό, με βάση την ετήσια χρήση περίπου 80 εκατομμυρίων βαρελιών από το οικονομικό έτος 2021.

* Αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσει η παγκόσμια διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία για περίπου τέσσερις μήνες.

Βασικά στοιχεία:

* Αραβικές χώρες του Κόλπου έχασαν περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού πετρελαίου τον Μάρτιο, ποσότητα σχεδόν ισοδύναμη με τη συνδυασμένη παραγωγή της Exxon Mobil και της Chevron, δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές στον κόσμο.

* Οι εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν μειώθηκαν από περίπου 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο, σε μόλις 4,1 εκατομμύρια βαρέλια για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μέχρι στιγμής συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Οι εξαγωγές αυτές θα ήταν αρκετές για περίπου 20.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ του αεροδρομίου JFK της Νέας Υόρκης και του Χίθροου του Λονδίνου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

* Με τις τιμές του αργού κατά μέσο όρο να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι από την έναρξη του πολέμου, αυτοί οι όγκοι που λείπουν αντιπροσωπεύουν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένα έσοδα, δήλωσε ο Γιοχάνες Ράουμπολ, αναλυτής στην Kpler. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση 1% στο ετήσιο ΑΕΠ της Γερμανίας ή περίπου το σύνολο του ΑΕΠ μικρότερων χωρών όπως η Λετονία ή η Εσθονία.

Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για πλήρη αποκατάσταση

Ακόμα και με ένα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η ανάκαμψη της παραγωγής και των ροών αναμένεται να είναι αργή.

Τα παγκόσμια χερσαία αποθέματα αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι στιγμής τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Kpler.

Από τα τέλη Μαρτίου, οι διακοπές παραγωγής έχουν φτάσει περίπου τα 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Πεδία αργού πετρελαίου στο Κουβέιτ και το Ιράκ θα μπορούσαν να χρειαστούν τέσσερις έως πέντε μήνες για να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας, επεκτείνοντας τις αντλήσεις αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δήλωσε ο Ράουμπολ.

Η ζημιά στη δυνατότητα διύλισης και στο συγκρότημα LNG Ρας Λαφάν του Κατάρ σημαίνει ότι η πλήρης αποκατάσταση των περιφερειακών ενεργειακών υποδομών θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.