Πορτογαλία: Υπό όρους άδεια στις ΗΠΑ για χρήση αεροπορικής βάσης

Ηκυβέρνηση της Πορτογαλίας έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν μία αεροπορική βάση στo αρχιπέλαγος των Αζορών στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έχουν στόχο το Ιράν, όμως “υπό προϋποθέσεις”, δήλωσε σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο.

Η άδεια “δόθηκε υπό προϋποθέσεις (…) ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν αμυντικό χαρακτήρα ή αντιποίνων, ότι θα είναι απαραίτητες και αναλογικές και ότι θέτουν στο στόχαστρο αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους”, δήλωσε ο δεξιός πρωθυπουργός.

“Αυτοί οι τρεις όροι συνάδουν με το διεθνές δίκαιο”, υπογράμμισε ο Μοντενέγκρο οποίος, απέναντι στα αιτήματα για διευκρινίσεις που ζήτησε η αντιπολίτευση των σοσιαλιστών, αρνήθηκε να πει ξεκάθαρα αν υποστηρίζει ή αν αντιτίθεται στα πλήγματα κατά του Ιράν.

“Η Πορτογαλία δεν ακολούθησε, δεν προσυπέγραψε και δεν ενεπλάκη σε αυτήν τη στρατιωτική δράση”, δήλωσε ο πρωθυπουργός ο οποίος πρόσθεσε αμέσως πως “δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως η Πορτογαλία διατηρεί μια πολύ πιο στενή σχέση με τον εταίρο μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες”, παρά με το Ιράν.

Ο Μοντενέγκρο απέφυγε επίσης να λάβει θέση υπέρ της ισπανικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης, την οποία απείλησε με αντίποινα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνήθηκε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία, όπως έκαναν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι πορτογαλικές αρχές έχουν παραδεχθεί ήδη πως οι ΗΠΑ ενέτειναν τη χρήση της βάσης στο Λαζές, στο νησί Τερσέιρα στις Αζόρες, τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επίθεσης που εξαπέλυσαν το Σάββατο εναντίον του Ιράν.

Οι επιχειρήσεις αυτές διενεργήθηκαν με βάση μια γενική άδεια που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Μόλις το Σάββατο, μετά τα πρώτα πλήγματα, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Πορτογαλία για την επίθεση εναντίον του Ιράν και εξασφάλισαν αυτήν την “υπό όρους άδεια”, διευκρίνισε χθες βράδυ ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανχέλ.

Εξαιτίας της στρατηγικής θέσης της στον Ατλαντικό ωκεανό η βάση του Λαζές άρχισε να χρησιμοποιείται από τους Συμμάχους προς το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και μια συμφωνία που πλαισιώνει τη χρήση της από τις ΗΠΑ υπεγράφη το 1951.