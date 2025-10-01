Πορτογαλία: Το κοινοβούλιο εγκρίνει νέο αυστηρότερο νόμο για τη μετανάστευση

Η δεξιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Πορτογαλίας ενέκρινε την Τρίτη (30/9) ένα αναθεωρημένο νομοσχέδιο που στοχεύει στον περιορισμό της αυξανόμενης εισροής μεταναστών.

Μια προηγούμενη έκδοση που είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο είχε μπλοκαριστεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Οι νομοθέτες επέστρεψαν με τροπολογίες που αντιμετώπιζαν τα πιο κρίσιμα σημεία που κρίθηκαν ως παραβιάσεις του Συντάγματος.

Η συμπεριφορά των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων στην ψηφοφορία ανακοινώθηκε αφού η πορτογαλική δεξια και ακροδεξιά (το PSD και η Chega) κατέληξαν σε συνεννόηση μετά από τριήμερες διαπραγματεύσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του νομοθετικού πακέτου.

Όλα τα αριστερά κόμματα ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου, το οποίο προσφέρει μια μικρή χαλάρωση αυτών των περιορισμών, εξετάζοντας μόνο τα πιο κρίσιμα σημεία που έθεσε το Συνταγματικό Δικαστήριο, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω εμπόδια στην έναρξη ισχύος του.

Η αναθεώρηση προτάθηκε από τον κυβερνώντα κεντροδεξιό συνασπισμό και έχει την υποστήριξη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Chega, παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις για την πρόσβαση των μεταναστών στις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης από τη στιγμή που αρχίζουν να συνεισφέρουν.

Αυστηρότεροι οικογενειακοί κανόνες, βίζες εργασίας

Ο νόμος ορίζει μια περίοδο δύο ετών νόμιμης διαμονής πριν οι μετανάστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φέρουν τους συζύγους τους.

Ζευγάρια που ήταν μαζί για περισσότερο από ένα χρόνο πριν μετακομίσουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά από ένα χρόνο. Τα παιδιά κάτω των 18 ετών και τα εξαρτώμενα άτομα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν ανεξάρτητα από την περίοδο διαμονής του αιτούντος.

Οι βίζες αναζήτησης εργασίας θα προορίζονται για εργαζομένους με υψηλή ειδίκευση. Ένα άλλο μέτρο καταργεί τη δυνατότητα που είχαν οι Βραζιλιάνοι – η μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών της χώρας, με πάνω από 450.000 άτομα – να νομιμοποιήσουν την κατάστασή τους μετά την είσοδό τους με τουριστικές βίζες.

Οι νομοθέτες εξακολουθούν να συζητούν αλλαγές στους κανόνες για την απόκτηση της πορτογαλικής υπηκοότητας.

Ο υπουργός Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο δήλωσε ότι το αναθεωρημένο νομοσχέδιο «εξασφαλίζει την επίτευξη της σωστής ισορροπίας – ούτε με πόρτες ορθάνοιχτες στους μετανάστες, ούτε κλειστές», καθώς η χώρα επιδιώκει να ελέγξει τη μετανάστευση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ικανότητά της να ενταχθεί.

«…αλλά ο καιρός για μια ανεύθυνη (μεταναστευτική) πολιτική έχει τελειώσει», είπε στους νομοθέτες πριν από την ψηφοφορία.

Η ιβηρική χώρα των περίπου 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει δει σημαντική αύξηση της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια.

Ο οργανισμός μετανάστευσης και ασύλου AIMA εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο αλλοδαποί πολίτες διέμεναν νόμιμα στην Πορτογαλία πέρυσι, διπλάσιος αριθμός από ό,τι τρία χρόνια νωρίτερα.

Οι Βραζιλιάνοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα, με πάνω από 450.000 νόμιμους μετανάστες.