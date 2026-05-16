Πολυμέτωπος ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Να πάει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν όχι σε όλες, σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές, στις οποίες έχει εντοπιστεί πως το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα θέτουν ως στόχο στην “Χαριλάου Τρικούπη”. Το κόμμα έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα, αφού θεωρούν πολύ πιθανή την προσφυγή στις κάλπες, μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό άλλωστε είναι συνεχείς οι προετοιμασίες, προκειμένου σε ένα μεγάλο ποσοστό, να είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ μέχρι το τέλος καλοκαιριού. Σταδιακά μάλιστα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις ονομάτων.

Το μεγάλο ζητούμενο όμως είναι πως θα κουνηθεί ακόμη περισσότερο η βελόνα. Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν έδειξαν άνοδο του κόμματος, όχι όμως στα αναμενόμενα επίπεδα. Στοιχείο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Όπως και να έχει πάντως υπενθύμισαν το μεγάλο πρόβλημα του κόμματος στα αστικά κέντρα, καθώς το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά. Πρόβλημα που γίνεται μεγαλύτερο στο λεκανοπέδιο Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης. Αν λοιπόν δεν διορθώσει νούμερα σε αυτές τις περιοχές, τότε η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο.

Προφανώς και η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Να βγουν οι υποψήφιοι βουλευτές στο δρόμο για να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να πείσουν την κοινωνία πως υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Αλλά και σε δεύτερο χρόνο να τονίσουν πως το κόμμα διαθέτει το έμψυχο δυναμικό για να κυβερνήσει την χώρα.

Βάρος επίσης θα πέσει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να φέρει τον πρωθυπουργό όσες περισσότερε φορές μπορεί στην Βουλή για να αντιπαρατεθεί μαζί του. Με αυτό τον τρόπο εκτιμούν στην “Χαριλάου Τρικούπη”, ότι θα ενισχυθεί το δίπολο Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Έτσι θα απομονωθεί αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας, όπως επίσης και η Μαρία Καρυστιανού. Ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό, ήδη έχουν εκτοξευτεί τα πρώτα τροχιοδεικτικά βλήματα και αναμένεται να ακολουθήσει το βαρύ πυροβολικό, όταν αυτός θα ανακοινώσει το κόμμα του.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ