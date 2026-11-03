Polymarket: Στο 74% η πιθανότητα να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί και Γερουσία και Βουλή

Σημαντικό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς για την εξασφάλιση του ελέγχου τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων καταγράφει η Polymarket, η μεγαλύτερη αποκεντρωμένη πλατφόρμα αγορών προβλέψεων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, τα οποία δημοσιοποιούνται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η πιθανότητα να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου αποτιμάται στο 74%, εξέλιξη που θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια άσκησης πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η Polymarket αποτιμά στο 76% την πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανέρχεται στο 95%.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα πιθανά σενάρια, η πλατφόρμα καταγράφει πιθανότητα 23% να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Γερουσίας και να περάσει η Βουλή στους Δημοκρατικούς. Παράλληλα, στο 5% αποτιμάται το ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να ελέγχουν και τα δύο νομοθετικά σώματα, ενώ μόλις 1% συγκεντρώνει το σενάριο επικράτησης των Δημοκρατικών στη Γερουσία και των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν την εικόνα της πλατφόρμας στις 00:01, ώρα Ελλάδας, και μεταβάλλονται διαρκώς ανάλογα με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτήν. Πρόκειται για εκτιμήσεις της αγοράς προβλέψεων και όχι για επίσημα εκλογικά αποτελέσματα.