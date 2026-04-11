Πολυέλαιοι σείονται στην Πρώτη Ανάσταση – Το απόγευμα αναμένεται το Άγιο Φως

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου αναμένουν σήμερα οι απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λόγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ ακολουθεί στις 11 το σπάσιμο των μπότηδων.

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, υπό αυστηρούς περιορισμούς και το Άγιο Φως αναμένεται το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, απ` όπου θα μεταφερθεί σε όλη την επικράτεια. Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε χθες η περιφορά των επιταφίων ανά την Ελλάδα.

Eιδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».

Με τον επιτάφιο θρήνο των Χριστιανών όλης της γης κορυφώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή (10/04), το Θείο Πάθος.

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε η Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών.Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τους Επισκόπους Τανάγρας Απόστολο και Επιδαύρου Νικόδημο.

Κλίμα βαθιάς συγκίνησης και στον Πειραιά, όπου συναντήθηκαν οι τρεις επιτάφιοι από τις μεγαλύτερες ενορίες της πόλης.

Στη Μυτιλήνη εξίσου κατανυκτικές εικόνες, στην περιφορά των επιταφίων και τη συνάντησή τους στην προκυμαία του λιμανιού της πόλης.

Στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου συναντήθηκαν επιτάφιοι από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου και τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Συνοδεία φιλαρμονικών από όλο το νησί, έγινε η περιφορά του επιταφίου στην Κέρκυρα.

Σε ένα απέραντο σκηνικό κατάνυξης μετατράπηκε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πλήθος κόσμου και χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν τις περιφορές των Επιταφίων που κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά αντάμωσαν πέντε Επιτάφιοιαπό ναούς της πόλης, κορυφώνοντας τη συγκίνηση και τη συμμετοχή.

Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Στη Σύρο οι επιτάφιοι συναντήθηκαν στην πλατεία Μιαούλη. Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για τις ημέρες του Πάσχα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τασούλας παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μαζί με πλήθος πιστών την περιφορά του Επιταφίου στα γραφικά στενά της Ερμούπολης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά.

Στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου.

Στη Θεσσαλονίκη, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, παρακολούθησε την Ακολουθία του Επιταφίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.