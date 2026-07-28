Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη 29 Ιουλίου – Ενισχύεται η Χίος με επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η Χίος ενισχύεται άμεσα με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο Agusta Bell, για τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση ελήφθη λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η ταχύτερη δυνατή επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.