«Πολύ μεγάλη η νίκη των Δημοκρατικών για να αμφισβητηθεί», λένε σύμβουλοι του Τραμπ

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές φαίνεται πως αιφνιδίασε ακόμη και το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, με συμβούλους του Αμερικανού προέδρου να εκτιμούν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μαζική αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, καθώς η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.

Σύμφωνα με το CNNi, σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου παραδέχονται σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι η διαφορά υπέρ των Δημοκρατικών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η κυβέρνηση δύσκολα θα επιχειρήσει να προσβάλει τα αποτελέσματα σε ευρεία κλίμακα, εάν τελικά αποφασίσει να κινηθεί νομικά.

«Ήταν, ουσιαστικά, πολύ μεγάλη η διαφορά για να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα», δήλωσε στο CNNi ένας από τους συμβούλους του, παραφράζοντας το σύνθημα «Too big to rig» που χρησιμοποιούσε ο Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Είχαν προετοιμάσει το έδαφος για προσφυγές

Πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, επιμένοντας στους ισχυρισμούς του περί εκτεταμένης νοθείας, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία που να τους τεκμηριώνουν.

Στην Αλάσκα, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε καταθέσει προληπτικά αγωγή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εμποδιστεί η επικύρωση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.

Η κίνηση συνδεόταν με το γεγονός ότι στο ψηφοδέλτιο υπήρχε και δεύτερος υποψήφιος με το ίδιο ονοματεπώνυμο, γεγονός που δημιουργούσε ανησυχίες για πιθανή σύγχυση μεταξύ των ψηφοφόρων.

Η παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Καλιφόρνια

Ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει και στην Καλιφόρνια, όπου η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξε να αποκλειστούν δυνητικά χιλιάδες ψηφοδέλτια, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να είχαν ψηφίσει άτομα που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τη Δευτέρα το σχετικό αίτημα. Μετά το αποτέλεσμα της Τρίτης, πάντως, το κλίμα στο περιβάλλον του Τραμπ φαίνεται να έχει αλλάξει.

Η έκταση της νίκης των Δημοκρατικών έχει περιορίσει τα περιθώρια μιας συνολικής αμφισβήτησης της εκλογικής διαδικασίας, χωρίς αυτό να αποκλείει μεμονωμένες προσφυγές για συγκεκριμένες αναμετρήσεις.