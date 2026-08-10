Πολύ γρήγορα ξέχασαν την Αφροδίτη Νέστορα

Xθες Κυριακή 9 Αυγούστου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κοζάνης το 40νθήμερο μνημόσυνο της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της την 1η Ιουλίου από τρομοκρατικό χτύπημα. Από την ίδια επίθεση είχε τραυματιστεί σοβαρά η κόρη της Αφροδίτη, πολιτεύτρια της ΝΔ, και πιο ελαφριά ο σύζυγός της Παναγιώτης και κάτοικοι της πολυκατοικίας που διέμεναν.

Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα το παρών είχαν δώσει ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι κομμάτων, πολλοί υπουργοί, βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδιοικητικοί.

Χθες όμως στο 40νθήμερο μνημόσυνο δεν παρέστη κυριολεκτικά κανείς από τον πολιτικό κόσμο. Ήταν βέβαια η οικογένεια και φίλοι και συνεργάτες της Αφροδίτης Νέστορα που έχει ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά της για την αποκατάσταση των εγκαυμάτων της.

Συζητήθηκε και όχι ασφαλώς με θετικό τρόπο, η απουσία πολιτικών και ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία που έστω για τυπικούς λόγους θα έπρεπε να εκπροσωπηθεί από μια αντιπροσωπεία. Απο όλους όσοι έκαναν σκληρές δηλώσεις κατά της τρομοκρατίας, εξέφραζαν τη στήριξή τους στο στέλεχος της ΝΔ, πρότειναν ακόμη και την ένταξη της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας κλπ δεν βρέθηκε ένας να σταθεί δίπλα στην ίδια και την οικογένειά της σε μια τόσο δύσκολη στιγμή;

Το θέμα έφυγε από την επικαιρότητα, κατανοητό, κατακαλόκαιρο είναι, επίσης κατανοητό αλλά προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο θέμα, έτσι.