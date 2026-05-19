Πολωνός υπουργός Άμυνας: «Οι ΗΠΑ παραμένουν στο πλευρό της χώρας»

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπάρχει απόφαση για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Πολωνία, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν σταθερή τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια της χώρας.

Η αναδιάταξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, σύμφωνα με ανάρτηση του Πολωνού υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάβλητη», μετά τη συνομιλία του με τον Πιτ Χέγκσεθ.