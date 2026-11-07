Πολωνία: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία – Έξι νεκροί, 15 τραυματίες

Μακελειό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7//11) στην ιστορική πόλη της Κρακοβίας στην Πολωνία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης.

Νεότερος απολογισμός των πολωνικών αρχών ανεβάζει σε έξι τους νεκρούς και στους 15 τους τραυματίες. Αρκετοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της πολωνικής αστυνομίας, ένας άνδρας εισήλθε με το αυτοκίνητό του στην κεντρική πλατεία της πόλης και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως περαστικούς. Ο δράστης φέρεται αρχικά να βρισκόταν μέσα στο όχημά του και στη συνέχεια να κινήθηκε στην πλατεία, συνεχίζοντας να πυροβολεί εναντίον πολιτών.

Η πολωνική αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μακρύ στρατιωτικού τύπου όπλο, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν ντυμένος με στρατιωτική στολή στοιχείο που εξετάζεται για τα κίνητρα της επίθεσης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου έπειτα από επιχείρηση καταδίωξης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τα κίνητρά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είναι Πολωνός και νοσηλεύεται καθώς δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς κατά την επιχείρηση σύλληψής του.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό» και δήλωσε ότι ενημερώνεται διαρκώς από το υπουργείο Εσωτερικών για την εξέλιξη των ερευνών. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα των αρχών είναι να εξακριβωθούν τα αίτια της επίθεσης και το κίνητρο του δράστη.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές της χώρας, στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η οποία συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες κατοίκους, φοιτητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι αρχές δεν αποκλείουν μεταξύ των θυμάτων να βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.