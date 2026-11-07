Πολωνία: Ακροδεξιός ο δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία, λέει ο υπουργός Εσωτερικών

Ο ένοπλος, ο οποίος σκότωσε τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες σήμερα στην Κρακοβία, και τραυμάτισε άλλους 15, ήταν συνεπαρμένος από ακροδεξιά ιδεολογία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών, Marcin Kierwinski. (AP Photo/Beata Zawrzel)

«Όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας», τόνισε ο υπουργός.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, όπως και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τόσο εδώ, στον τόπο του συμβάντος, όσο και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου», πρόσθεσε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters