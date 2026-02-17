Πολλές γυναίκες προτιμούν τον σκύλο τους παρά έναν σύντροφο

Κι όμως, μία πρόσφατη μελέτη από την «Burns Pet Nutrition», Βρετανική εταιρεία με ζωοτροφές, λέει πως πολλές γυναίκες που θα προτιμούσαν τον σκύλο τους παρά έναν σύντροφο, είναι πολλές. Βέβαια, αντίστοιχα πολλοί είναι και οι άντρες που δίνουν προτεραιότητα στους σκύλους τους -αν και είναι λιγότεροι από τις γυναίκες. Για την ακρίβεια, το 41% των αντρών ερωτηθέντων θα επέλεγαν τον σκύλο τους αντί για μία ή έναν πιθανό σύντροφο.

Με λίγα λόγια, περίπου οι μισοί από όλους τους ανθρώπους που ρωτήθηκαν στην έρευνα (πάνω από 2,000 στο σύνολο) θα προτιμούσαν να περάσουν τον χρόνο τους με τον σκύλο τους παρά με έναν ερωτικό σύντροφο ενώ η γενιά των Millennials ήταν αυτή που έδειξε να προτιμάει περισσότερο τους τετράποδους φίλους μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της έρευνας, σχεδόν το 60% των μόνων γυναικών θα επέλεγαν να μείνουν με τον σκύλο τους αντί για το ραντεβού τους. Πάνω από το 75% των γυναικών που έλαβαν μέρος απάντησαν ότι οι σκύλοι τους παρέχουν απαράμιλλη συναισθηματική υποστήριξη και συντροφικότητα, κάτι που πολλοί από αυτούς θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να βρουν σε μια ρομαντική σχέση. Οι περισσότερες γυναίκες ανέφεραν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση ως κύριους λόγους για την επιλογή των σκύλων έναντι των σχέσεων. Τα σκυλιά, σύμφωνα με αυτές, είναι πάντα εκεί και δεν κρίνουν ποτέ, ενώ ανέφεραν επίσης ότι οι σκύλοι τους τούς προκαλούν λιγότερο άγχος, απ’ ό,τι θα έκανε μια σχέση.

Με την παραπάνω μελέτη, ήρθε να συμφωνήσει και μία νέα έρευνα του «Kennel Club», ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά σωματεία για καθαρόαιμες φυλές σκύλων στη Βρετανία, η οποία μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ρωτώντας τους συμμετέχοντες αν θα επέλεγαν να περάσουν χρόνο με το κατοικίδιό τους ή να βγουν ραντεβού για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το 45% των ανθρώπων που έχουν κατοικίδιο επέλεξαν να απολαύσουν τη γιορτή με το κουτάβι τους ενώ το 33% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ταιριάζουν περισσότερο με τον σκύλο τους παρά με τον σύντροφό τους.

Μεταξύ άλλων, το 54% παραδέχτηκε ότι νιώθει πιο άνετα με το κουτάβι τους παρά με τον αγαπημένο τους.

«Η σχέση που έχουν οι άνθρωποι με τον σκύλο τους είναι τόσο ξεχωριστή», δήλωσε ο Bill Lambert, εκπρόσωπος του Kennel Club. «Και αν η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έχει να κάνει με τον εορτασμό της αγάπης, δεν υπάρχει – για πολλούς ανθρώπους – μεγαλύτερη αγάπη από αυτή που μοιράζονται με τον σκύλο τους». Η Sarah Milton, συμπεριφορική ψυχολόγος και σύμβουλος του Kennel Club, είχε να πει τα εξής σχετικά με τα ευρήματα: «Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των κατοικίδιων ζώων τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την άνευ όρων αγάπη. Για ορισμένες γυναίκες που δεν βρίσκονται σε σχέση, οι σκύλοι τους τους παρέχουν το είδος της αδιάσπαστης υποστήριξης και συντροφικότητας που μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί σε ρομαντικές σχέσεις».