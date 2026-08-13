Πολλαπλά μέτωπα φωτιάς εν μέσω ισχυρών ανέμων – 112 για εκκένωση σε Χαλκιδική και Αιτωλοακαρνανία

«Μάχη» με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, την Πέμπτη (13/8), ενώ ήδη έχουν εκδοθεί μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών στη Χαλκιδική και τη Ναύπακτο.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε ανάμεσα στη Σιβήρη και την Κασσάνδρα Χαλκιδικής εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 122 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζού από τη 2η ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα σε επιχείρηση, ενώ έχουν αναπτυχθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για τον συντονισμό τους.

Υποστήριξη από δημοτικούς υπαλλήλους.

Απανωτά μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών

Απανανωτά ήταν και τα μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών από το 112. Αρχικά εστάλη μήνυμα του 112 στην περιοχή Σίβηρη Χαλκιδικής για απομάκρυνση προς την Μόλα Καλύβα.

Στη συνέχεια μήνυμα για μετακίνηση από την περιοχή Φούρκα προς Σκιώνη.

Το τρίτο μήνυμα συνιστούσε απομάκρυνση από τη Σίβηρη προς Κασσάνδρεια.

Μήνυμα εκκένωσης σε Μακύνεια και Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης σε δασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου στην Αιτωλοακαρνανία. Λόγω της φωτιάς που ξέσπασε και καίει ανεξέλεγκτη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για εκκένωση από Μακύνεια προς Ναύπακτο και Μεσολόγγι.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε δασική περιοχή στην περιοχή Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας, όπου σήμανε μήνυμα για ετοιμότητα από το 112.

«Ενεργοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή Ποταμούλα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», ενέφερε το μήνυμα.

Για την κατάσβεσήη της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν δημοτικά υδροφόρα και μηχανήματα έργου.

Φωτιά στο Βαρθολομιό

Συναγερμός σήμανε και στο Βαρθολομιό Ηλείας μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορίας από την 18η ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.