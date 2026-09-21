Πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και ακαδημαϊκοί στην Αγία Σοφία για τη βάφτιση του Αχιλλέα – Ραφαήλ

Ξεχωριστή ήταν η χτεσινή Κυριακή για τον καλό συνάδελφο και στενό συνεργάτη του δημάρχου Θεσσαλονίκης Σταύρο Οραήλογλου και την Εύη Δεκούλου, οι οποίοι βάφτισαν τον γιο τους στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας. Το όνομα αυτού Αχιλλέας – Ραφαήλ, με νονό τον γνωστό επικοινωνιολόγο Γρηγόρη Τσιμογιάννη.

Η χαρά της οικογένειας συγκέντρωσε στην Αγία Σοφία πολύ κόσμο και αρκετές γνώριμες φυσιογνωμίες από τον χώρο της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ασφαλώς ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Άννα Ευθυμίου και Νίκος Παπαϊωάννου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης, Ράνια Θρασκιά, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θόδωρος Καράογλου, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη, η Αφροδίτη Νέστορα, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πολλοί εκπρόσωποι φορέων της πόλης.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς η μητέρα του νεοφώτιστου Εύη Δεκούλου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Εύη και Σταύρο, να σας ζήσει! Γερός, καλότυχος, με κάθε καλό στη ζωή του.

Β.Ζ.