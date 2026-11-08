Πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ: Έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ

Την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε επισήμως την Κυριακή (8/11) ο Γκάντι Άιζενκοτ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο πολιτικών διαπραγματεύσεων στο Ισραήλ , μετά τις εκλογές που στέρησαν από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε στον επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιασάρ την προσπάθεια συγκρότησης νέου κυβερνητικού συνασπισμού, καθώς 67 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ είχαν εισηγηθεί την ανάθεση της εντολής στον ίδιο.

Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς τα κόμματα που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου εξακολουθούν να διαφωνούν για τη συμμετοχή των αραβικών παρατάξεων.

Το εμπόδιο των αραβικών κομμάτων

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων καλείται να γεφυρώσει σημαντικές πολιτικές διαφορές, προκειμένου να συγκεντρώσει τις τουλάχιστον 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παρότι οι αντίπαλοι του Νετανιάχου διαθέτουν συνολικά 67 έδρες μαζί με τις αραβικές παρατάξεις, χωρίς αυτές η κοινοβουλευτική τους δύναμη περιορίζεται στις 48.

Η ενδεχόμενη συνεργασία με την Ενωμένη Λίστα και το κόμμα Ραάμ αποτελεί βασικό σημείο τριβής, καθώς ορισμένες από τις παρατάξεις που στηρίζουν τον Άιζενκοτ είχαν αποκλείσει προεκλογικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Προθεσμία 28 ημερών για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Άιζενκοτ έχει πλέον στη διάθεσή του 28 ημέρες για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

Ο πρόεδρος Χέρτζογκ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία για ακόμη 14 ημέρες, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί με την ανάθεση εντολής σε άλλο μέλος της Κνεσέτ.

Η εξέλιξη συνιστά πολιτικό πλήγμα για τον Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί εάν ο Άιζενκοτ μπορεί να μετατρέψει τη στήριξη που έλαβε για την ανάθεση της εντολής σε μια βιώσιμη κυβερνητική συμφωνία