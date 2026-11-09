Πολιτική Προστασία: Παραδόθηκαν 742 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» – Επένδυση 79 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2026, στο The Ellinikon Experience Park, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, η εκδήλωση παράδοσης των τελευταίων οχημάτων και επιχειρησιακών μέσων στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έως και τον Οκτώβριο του 2026 παραδόθηκαν 726 οχήματα διαφόρων τύπων και 15 ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής και 1 αυτοκινούμενο εξομοιωτή με τράκτορα και ημιρυμουλκούμενο συνολικής συμβατικής αξίας περίπου 79 εκατ. Ευρώ.

Η παραλαβή των νέων μέσων αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στην αντιμετώπιση δασικών και αστικών πυρκαγιών, πλημμυρικών φαινομένων και άλλων έκτακτων συμβάντων, καθώς και στην υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, από την πυρόσβεση και τη μεταφορά προσωπικού και υλικών έως τον ανεφοδιασμό με νερό και καύσιμα, τη μεταφορά βαρέων οχημάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων μεγάλης διάρκειας.

Ειδικότερα, τα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων και οι υδροφόρες μεταφοράς 20.000 λίτρων νερού ενισχύουν την επάρκεια νερού και τη δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης των επιχειρήσεων. Τα μικρότερα πυροσβεστικά οχήματα και τα βραχιονοφόρα μικρού πλάτους διευκολύνουν την επέμβαση σε στενούς δρόμους, ιστορικά κέντρα πόλεων και νησιωτικές περιοχές, ενώ τα ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής ενισχύουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών συμβάντων.

Παράλληλα, τα νέα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού, τα λεωφορεία, τα φορτηγά μεταφοράς υλικών, τα βυτιοφόρα καυσίμων και οι τράκτορες με επικαθήμενες πλατφόρμες ενισχύουν την κινητικότητα, την αυτονομία και την επιχειρησιακή υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ενίσχυση του στόλου συνεχίζεται, καθώς σταδιακά εντάσσονται και 503 επιπλέον οχημάτων μέσω του «ΑΙΓΙΣ», ενώ με την ολοκλήρωση του Προγράμματος το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει ενισχυθεί με περισσότερα από 1.320 νέα οχήματα, ενώ παράλληλα ενισχύονται η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ, οι δασικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, σημειώνοντας:

«Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και ευθύνη της Κυβέρνησης. Απέναντι στους πολίτες που χρειάζονται την προστασία του και απέναντι στους πυροσβέστες μας, που αναλαμβάνουν καθημερινά δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Με εκπαίδευση, συντονισμό και σύγχρονο εξοπλισμό, ενισχύουμε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Η σημερινή εκδήλωση αποτυπώνει ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας: την ολοκλήρωση της παράδοσης 742 οχημάτων διαφόρων τύπων στο Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σημασία αυτών των παραδόσεων φαίνεται στο πεδίο. Σε μια δασική πυρκαγιά, σε μια πλημμύρα, σε έναν απεγκλωβισμό. Σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή ή σε έναν στενό δρόμο νησιού. Εκεί όπου το κατάλληλο όχημα και ο σωστός εξοπλισμός μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη μιας επιχείρησης.

Το ΑΙΓΙΣ, συνολικού ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελεί μια ολοκληρωμένη επένδυση στην Πολιτική Προστασία της χώρας. Μέσα από το πρόγραμμα ενισχύουμε τα επίγεια και εναέρια μέσα, αναβαθμίζουμε υποδομές και αξιοποιούμε σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, επικοινωνίας και συντονισμού.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι γίνονται έτσι συγκεκριμένα έργα και εξοπλισμός στην υπηρεσία της ασφάλειας των πολιτών. Οι απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης αυξάνονται. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, βελτιώνουμε την προετοιμασία μας και συνεχίζουμε την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Για να έχουν οι πυροσβέστες μας τα μέσα που χρειάζονται. Για να μπορούν οι πολίτες να υπολογίζουν σε έναν ισχυρό και οργανωμένο μηχανισμό. Με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης – παραλαβής:

«Η παράδοση των νέων οχημάτων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, περισσότερα από 1.000 οχήματα παντός τύπου εντάσσονται σταδιακά στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά του απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Το PPF του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ολοκλήρωσε εγκαίρως τη δημοπράτηση του συνόλου των έργων που του ανατέθηκαν μέσα από ανοιχτές και ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Το ΑΙΓΙΣ αποδεικνύει στην πράξη ότι η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων, η τεχνογνωσία και η ταχύτητα στην υλοποίηση σύνθετων δημόσιων συμβάσεων, μπορούν να μεταφραστούν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών».

Κατά τον χαιρετισμό της, η Ειρήνη Βλαχογιάννη, Γενική Διευθύντρια Παρακολούθησης και Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΥΣΤΑ, τόνισε ότι η παραλαβή των νέων οχημάτων αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα που ενισχύουν την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και την προστασία των πολιτών.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, που περιλαμβάνουν 123 ορόσημα και στόχους, και με την προσδοκία πλήρους εκταμίευσης των 35,95 δισ. ευρώ του Προγράμματος.

Παράλληλα, συνεχάρη το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχή υλοποίηση των έργων του «ΑΙΓΙΣ», επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύει όχι μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και τη διοικητική ικανότητα του κράτους να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες επενδύσεις εθνικής σημασίας.

Η προμήθεια των νέων μέσων υλοποιήθηκε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, Υποστράτηγος Βικέντιος Μαρινάκης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, διοικητές και στελέχη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, καθώς και διευθυντές και προσωπικό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και των φορέων υλοποίησης του «ΑΙΓΙΣ».