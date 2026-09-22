Πολιτική μετακόμιση στον δήμο Παύλου Μελά για τον Ηλία Ζάχαρη – Συμπορεύεται με τον Δημήτρη Ασλανίδη

Στον δήμο Παύλου Μελά μετακομίζει πολιτικά ο Ηλίας Ζάχαρης, ο οποίος το 2019 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών. Ο κ. Ζάχαρης θα συμπορευτεί με την παράραξη του δημάρχου Δημήτρη Ασλανίδη, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχαν στο δημαρχείο Παύλου Μελά.

“Σήμερα συζητήσαμε για τον Δήμο Παύλου Μελά, για όσα αλλάζουν αλλά και για όσα ακόμη πρέπει να αλλάξουν. Και συμφωνήσαμε να συμπορευτούμε, με κοινή αντίληψη ότι η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν, που έχουν δουλέψει, που έχουν διοικήσει και που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο”, ανέφερε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, συστήνοντας τον Ηλία Ζάχαρη ως έναν άνθρωπο “που γνωρίζει την Αυτοδιοίκηση όχι από μακριά, αλλά από μέσα”.

Ο Ηλίας Ζάχαρης εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος το 2006 στον τότε δήμο Νεάπολης. Το 2010 επανεξελέγη στον Καλλικρατικό δήμο Νεάπολης – Συκεών, ενώ το 2014 εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος. Το 2019 διεκδίκησε τον δήμο Νεάπολης – Συκεών ως υποψήφιος δήμαρχος, ενώ στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση απέσυρε την υποψηφιότητα του και δεν κατήλθε εν τέλει στην εκλογική μάχη. Ακόμη, διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Β.Ζ.