Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Έφοδος της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει στην Πολωνία με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έφοδο στο Ανώτατο Συνταγματικό δικαστήριο της χώρας.

Η έφοδος των ένστολων στο ανώτατο δικαστήριο της Πολωνίας, οδήγησε τον πρόεδρο της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι που ταξίδευε για Σενεγάλη να επιστρέψει εσπευσμένα στην Βαρσοβία.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει πως «η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας».

Αναλυτικότερα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Μετά από χρόνια αναρχίας υπό την ηγεσία του PiS (σ.σ. κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη), αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, ενίοτε επώδυνη, και απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι που βρισκόταν στο αεροπλάνο για Σενεγάλη έκανε αναστροφή, όταν ενημερώθηκε ότι η αστυνομία μπήκε στις εγκαταστάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της Πολωνίας και ο πρόεδρός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», δήλωσε στο X.

Για πραξικόπημα κάνει λόγο το Ανώτατο Δικαστήριο

Σύμφωνα με το Reuters αστυνομικοί μπήκαν στις εγκαταστάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από αυτό, ενώ έγινε και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον των αστυνομικών, .

Το δικαστήριο ανέφερε στον ιστότοπό του ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, τέθηκε σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή.

Στον επίσημο λογαριασμό του συνταγματικού δικαστηρίου της Πολωνίας, αναφέρεται πως έχει γίνει «παράνομη κατάληψη» της ιστοσελίδας του δικαστηρίου και πρόεδρος παραμένει ο Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι.

«Όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαπράττουν το αδίκημα του πραξικοπήματος», συνεχίζει το μήνυμα στο Twitter.

Μια μακροχρόνια πολιτική διαμάχη σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ουσιαστικά παραλύσει τον θεσμό.

Η άρνηση Ναβρότσκι να ορκίσει τρεις δικαστές

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος της Πολωνίας Καρόλ Ναβρότσκι, σύμμαχος της πρώην εθνικιστικής κυβέρνησης της Πολωνίας, αρνήθηκε να ορκίσει τρεις από τους έξι δικαστές που είχε ορίσει το κοινοβούλιο.

Από την πλευρά του ο Σβιετσκόφσκι, πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου αρνήθηκε να επιτρέψει στους δικαστές που εκλέχθηκαν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.