Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη σημαία του Πολυτεχνείου έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δόθηκε στο ΠΑΣΟΚ.

Άμεσα αντέδρασε ο Χάρης Δούκας που πρότεινε να παραδοθεί η ιστορική σημαία είτε στη Βουλή είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισμένων και Εξορίστων Αντιστασιακών.

«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία. Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία. Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί δημοσιεύματα και δηλώσεις, τονίζει η ΠΑΣΠ, που μετά την διάλυση της ΕΦΕΕ ανέλαβε τη φύλαξή της.

«Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, δηλώνουμε πως η σημαία είναι όπως και ήταν επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η ΠΑΣΠ από το 1976 συνδέεται με τη φύλαξη της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου. Ανέλαβε τη φύλαξή της, απ’ όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ. Όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας. Όπως και τότε έτσι και σήμερα, η ΠΑΣΠ διασφαλίζει την προστασία και τη φύλαξη, καθώς και ότι κάθε χρόνο βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Τίποτα δεν άλλαξε ώστε να δικαιολογεί τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η ΠΑΣΠ.

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Είναι ένα αιώνιο σύμβολο αγώνα που ανεξίτηλα άφησε το αποτύπωμά του. Το νόημα της εξέγερσης του 1973 απέναντι στη δικτατορία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που επιχειρείται η ακύρωση κάθε συλλογικού αγώνα και κάθε δημοκρατικής μνήμης από την κυβέρνηση της ΝΔ, με πρωτοστάτες τον αρνητή της ιστορίας κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και τους κυβερνητικούς προπαγανδιστικούς μηχανισμούς. Μας προκαλεί εντύπωση πως άνοιξε μια τέτοια συζήτηση για τη σημαία, την ώρα αυτών των ακραίων κυβερνητικών επιθέσεων. Η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας δεν θα περάσει. Η σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι κτήμα του ελληνικού λαού και ανήκει σε κάθε γενιά που αγωνίζεται για μια ζωή με δικαιοσύνη. Η ΠΑΣΠ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενίσχυση και μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των κινημάτων νεολαίας, ενώ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανασύσταση της ΕΦΕΕ», προσέθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΕΛ.Α.Σ., η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα και καλεί μάλιστα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν η ιστορική σημαία βρίσκεται στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ.

«Η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά. Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.Α.Σ.

Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία και ιδιοτέλεια και τονίζει πως η σημαία είναι επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος.

«Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς “θα σκίσω τα μνημόνια”, “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε. Η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες. Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και πισημαίνει ότι η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος και υπογραμμίζει ότι «η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης. Ντροπή, κ. Τσίπρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, σύμβολο της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, δεν είναι ιδιοκτησία κομμάτων και παρατάξεων και πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στο Πολυτεχνείο ή στον ΣΦΕΑ», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.