Πολιτική αντιπαράθεση για των εξωδικαστικό μηχανισμό και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους

Στο κόκκινο παραμένει η πολιτική σύγκρουση για το ιδιωτικό χρέος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διάταξη 23 του εξωδικαστικού μηχανισμού που αποσύρθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και προέβλεπε ότι μια ιδιωτική συμφωνία ρύθμισης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή θα μπορούσε να αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, ανοίγοντας τον δρόμο για αναγκαστικά μέτρα σε περίπτωση αθέτησης.

Η κυβέρνηση υπεραμύνεται της απόφασης, επισημαίνοντας ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία προβλέπει διορθώσεις και αλλαγές όταν διατυπώνονται ενστάσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, ανέφερε ότι: «Αυτή η κυβέρνηση επί της αρχής, δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποσύρει μια διάταξη όταν υπάρχουν ενστάσεις, έτσι λειτουργεί η κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι σημαντικό για τη δημοκρατία μας. Τα νομοσχέδια δεν γράφονται πάνω στις πλάκες του Μωυσή».

Καθοριστική για την απόσυρση της επίμαχης διάταξης ήταν η πίεση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, μετά και την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και ζητά εξηγήσεις από την Κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε: «Πιαστήκε κανονικά με την γίδα στην πλάτη να πηγαίνουν να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό με μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη».

Από την πλευρά του ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, δήλωσε: «το αποσύραμε για να μην υπάρχει το άλλοθι να καταψηφίσετε. Τώρα περιμένουμε λοιπόν την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει όλα αυτά για να μην δείξει ότι τελικά υπηρετεί τα funds».

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση.

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Αλαβάνος, τόνισε πως: «Εδώ βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Ο λαός είναι στους δρόμους».

«Η κοινοβουλευτική προοδευτική αντιπολίτευση έσωσε τη λαϊκή περιουσία, από τα νύχια των αρπακτικών funds του Μητσοτάκη. Σημειώθηκε, έτσι, η πρώτη μεγάλη, στρατηγική ήττα του Χρηματοοικονομικού Υπόκοσμου που κυβερνά την Ελλάδα από το 2019», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

«Η κυβέρνηση επιμένει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Καλά πηγαίνουν μόνο για τους πλούσιους και καλά θα πάνε στις επόμενες εκλογές όλα, εάν και εφόσον η Ελληνική Λύση ψηφιστεί και η Νέα Δημοκρατία καταδικαστεί» αναφέρει η Ελληνική Λύση.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Aλέξης Τσίπρας, δήλωσε: «Άρον άρον απέσυραν το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να προχωρούν δίχως δικαστική απόφαση πλειστηριασμού».

Το επόμενο ραντεβού της κοινοβουλευτικής σύγκρουσης έχει δοθεί για την Τετάρτη στην Ολομέλεια, με τα κόμματα να αναμένουν τη νέα διατύπωση της επίμαχης ρύθμισης.