Πολιτικές αντιδράσεις για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Κριτική στην κυβέρνηση, ασκούν πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο λογαριασμό του στο facebook.

Το ΠΑΣΟΚ

Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-ΚINAΛ για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο Πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία.

Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία!

Η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Με καθυστέρηση ημερών ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, κάνοντας εκ των υστέρων συστάσεις «συντονισμού», ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα (!).

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας του predator προς τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του αυτή την εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη, επισημαίνονται τα εξής: «Ο κ. Φλωρίδης χτες το πρωί στο Action24 είπε πως «στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων», αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού. Ο κ. Μητσοτάκης ως πολιτικός προϊστάμενος του κ. Φλωρίδη δεν ντρέπεται για τις δηλώσεις του αυτές, γι’ αυτό τον διατηρεί στη θέση του, γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα στο κυριακάτικο μήνυμά του. Θέλουμε να ρωτήσουμε αν με την ιδιότητά του ως πατέρας τριών παιδιών ο πρωθυπουργός αισθάνεται κάποια ντροπή για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση. Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που είναι αναγκαίες πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης η οποία υποχωρεί. Με αυτές τις τιμές στη βενζίνη, στη στέγη και στα σούπερ μάρκετ, και όχι μόνο τον τελευταίο μήνα, με τον εν εξελίξει πόλεμο, αλλά καιρό πριν, η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις αυξήσεις…

Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη. Να θυμίσουμε τη δημοσκόπηση της Metron Analysis (που παρουσιάστηκε στο Mega τον Φεβρουάριο), όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Και αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υπολόγισε ότι ο μισθός για μια αξιοπρεπή διαβίωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.052 ευρώ. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι με τον κατώτατο μισθό αμείβονταν πριν το 2011 περίπου 150 χιλ. μισθωτοί. Σήμερα έχουν ανέλθει σε 650 – 700 χιλιάδες.

Την ώρα που η αγοραστική δύναμη των μεσαίων και των αδύναμων υποχωρεί, λεφτά υπάρχουν για τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη. Το θέμα επανέφερε η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο εξώφυλλό της:

12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων τα τελευταία 6 χρόνια

2,2 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων μόνο τον τελευταίο χρόνο

8 δισεκατομμύρια σε αναθέσεις έπειτα από διαγωνισμό με μόνο έναν συμμετέχοντα

Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ, που δεν απαιτούν δημοσιότητα ή πρόσκληση από κάποια αναθέτουσα Αρχή Τα μέτρα της κυβέρνησης αφήνουν να μεγεθύνεται το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας που προϋπήρχε του πολέμου και οξύνεται εξαιτίας του, ενώ φέρνουν νέα πληθωριστικά έσοδα στα κρατικά ταμεία. Στα καύσιμα, η κυβέρνηση επί της ουσίας δίνει πίσω λίγα από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που αντλεί χάρη στον πόλεμο. Last but not least, ο κ. Ντίλιαν ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Predator δεν το εμπορευόταν με ιδιώτες, αλλά με κυβερνήσεις και επίσημες αρχές… Υπάρχει κάποιο σχόλιο γι’ αυτό ή επικαλείστε «το δικαίωμα της σιωπής», κ. Μητσοτάκη»;

Η Ελληνική Λύση

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος: «Όταν ένας πρωθυπουργός λέει τόσο ξεδιάντροπα ψέματα για την δήθεν “κατασκευή” της δικαστικής αίθουσας, ενώ γνωρίζει ότι ήταν απλά μία ανακαίνιση με τεράστιο κόστος σε σχέση με το πραγματικό, τότε η δικαιοσύνη και η αλήθεια για το έγκλημα το Τεμπών, απλά δολοφονήθηκε».