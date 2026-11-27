Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να εξασφαλίσουν νέο δάνειο δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, η υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης προς το Κίεβο εμφανίζει σημάδια υποχώρησης, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ιδρύματος Körber Stiftung, το 53% των ενηλίκων αντιτίθεται πλέον στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας, ενώ το ποσοστό όσων την υποστηρίζουν μειώθηκε από 59% σε 46% μέσα σε έναν χρόνο.

Παρά το πολιτικό κόστος, Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι η διακοπή της χρηματοδότησης θα ενθάρρυνε, κατά την εκτίμησή τους, τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει σε νέες επιθετικές ενέργειες, ενδεχομένως εναντίον των χωρών της Βαλτικής.

«Μια Ευρώπη που προσπαθεί να κάνει οικονομία θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος. Η ασφάλεια έχει κόστος», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Το κόστος μιας ουκρανικής ήττας

Μελέτη της εταιρείας συμβούλων Corisk και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων εκτιμά ότι μια μερική ρωσική νίκη θα μπορούσε να οδηγήσει έως και 10 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ευρώπη, αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες και ενισχύοντας τον λαϊκισμό.

Παράλληλα, η ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ θα απαιτούσε σημαντικές πρόσθετες αμυντικές δαπάνες. Το συνολικό κόστος για την Ευρώπη θα μπορούσε να ανέλθει σε 1,6 τρισ. ευρώ, διπλάσιο του εκτιμώμενου κόστους μιας ουκρανικής νίκης.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Τιμοφίι Μιλοβάνοφ, προειδοποιεί επίσης για επιπτώσεις στο εμπόριο και στις επενδύσεις σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ρουμανία.

Η Ουκρανία αναμένεται να αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό έλλειμμα 70 δισ. ευρώ το 2027, με την ΕΕ να εξετάζει την κάλυψη περίπου των δύο τρίτων μέσω νέου δανείου 45 δισ. ευρώ.

Η πολιτική πίεση στη Γερμανία και ο παράγοντας Λεπέν

Η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο μεμονωμένο Ευρωπαίο χρηματοδότη της Ουκρανίας, έχοντας διαθέσει 54 δισ. ευρώ σε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια από το 2022.

Ωστόσο, το 88% των υποστηρικτών της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει την ενσωμάτωση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της Ουκρανίας στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με τις ανησυχίες των Ευρωπαίων διπλωματών να επικεντρώνονται και στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027.

Ενδεχόμενη επικράτηση της Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα μπορούσε να διαταράξει τα δημοσιονομικά σχέδια της Ένωσης και να περιορίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Ήδη, πάντως, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Τσεχία έχουν ζητήσει εξαιρέσεις από το νέο χρηματοδοτικό πακέτο.

Ο Φρέντερικ Βέσλαου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, εκτιμά ότι η διακοπή της χρηματοδότησης θα αποτελούσε επίπλαστη εξοικονόμηση, καθώς μια ρωσική νίκη θα συνεπαγόταν τεράστια αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.