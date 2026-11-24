Ενενήντα χρόνια μετά το ξέσπασμα του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, η προεκλογική αντιπαράθεση στην Ισπανία αναβιώνει τη ρητορική του 1936, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαιρέσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την κοινωνία της χώρας, σύμφωνα με το Politico.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επαναφέρει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις το ιστορικό αντιφασιστικό σύνθημα «¡No pasarán!» («Δεν θα περάσουν!»), ενώ ο ηγέτης του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, και η περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτηρίζουν τους αριστερούς αντιπάλους τους «Λαϊκό Μέτωπο», παραπέμποντας στον κυβερνητικό συνασπισμό του 1936.

Η προοπτική συμμετοχής της ακροδεξιάς στην εθνική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας τη δεκαετία του 1970 εντείνει την πολιτική πόλωση.

Σύμφωνα με έρευνα της More in Common, το 70% των Ισπανών θεωρεί τη χώρα διαιρεμένη, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο από το 2021.

Ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Πέδρο Ριέρα επισημαίνει ότι, μολονότι η στέγαση και το κόστος ζωής αποτελούν σημαντικότερες ανησυχίες για τους πολίτες, ο εμφύλιος παραμένει σημείο αναφοράς για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων.

Η διαμάχη για την ιστορική μνήμη

Εμβληματική περίπτωση αποτελεί το Μπελσίτε της Αραγονίας, μια πόλη που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και διατηρήθηκε ερειπωμένη με εντολή του Φρανθίσκο Φράνκο.

Περίπου 114.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και της δικτατορίας, ενώ εκτιμάται ότι τα λείψανα περίπου 12.000 θυμάτων παραμένουν σε ομαδικούς τάφους και άλλους χώρους ταφής.

Η περιφερειακή κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος και του Vox στην Αραγονία κατάργησε τον νόμο περί δημοκρατικής μνήμης, προκαλώντας αντιδράσεις οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην αναζήτηση αγνοουμένων.

Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν να τερματίσουν την κομματική ερμηνεία της ιστορίας, ενώ οι οργανώσεις ιστορικής μνήμης εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πολιτική υποβαθμίζει την έκταση της καταστολής του φρανκικού καθεστώτος.

Η απήχηση του φρανκισμού στους νέους

Ανησυχία προκαλεί και η αυξανόμενη αποδοχή αυταρχικών αντιλήψεων μεταξύ των νεότερων γενεών. Σύμφωνα με έρευνα του ισπανικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS) το 2025, σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών αξιολογεί θετικά τη δικτατορία του Φράνκο.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις νοσταλγών του καθεστώτος και η επανεμφάνιση ακροδεξιών συνθημάτων καταδεικνύουν ότι οι ιστορικές αντιπαραθέσεις παραμένουν ενεργές.

Τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox προτείνουν την κατάργηση του εθνικού νόμου περί δημοκρατικής μνήμης, με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αντικατάστασή του.

Ο ιστορικός Γκουτμάρο Γκόμεθ Μπράβο προειδοποιεί ότι η ανατροπή των πολιτικών ιστορικής μνήμης ενδέχεται να οδηγήσει εκ νέου στην περιθωριοποίηση των θυμάτων της δικτατορίας, αναδεικνύοντας ένα ιστορικό τραύμα που η ισπανική κοινωνία δεν έχει ακόμη ξεπεράσει.