Politico: Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη

Οανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ ζήτησε από τους υπόλοιπους συμμάχους να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, καθώς η Συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενες απειλές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες από τους συμμάχους να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με περιστατικά υβριδικών επιθέσεων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν σε αυτά, προκειμένου η Συμμαχία να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα των απειλών. Αυτό ανέφεραν δύο διπλωμάτες του ΝΑΤΟ και ένα ακόμη πρόσωπο με γνώση του θέματος, στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα για το ευαίσθητο ζήτημα.

Η προσπάθεια αυτή αντανακλά μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ: οι επιμέρους σύμμαχοι διαθέτουν συχνά διαφορετικά κομμάτια πληροφοριών σχετικά με ύποπτες ρωσικές επιχειρήσεις, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερεί την απόδοση ευθύνης και να δυσκολεύει τη Συμμαχία να χαρτογραφήσει υβριδικές εκστρατείες που εκτείνονται σε περισσότερες από μία χώρες.

Η πρόταση θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει τους συμμάχους να συντονίσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία απόδοσης υβριδικών περιστατικών στη Ρωσία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, επιτρέποντας μια πιο συνεκτική αντίδραση. Το ζήτημα τέθηκε επίσης σε συνάντηση των ανώτατων στρατιωτικών διοικητών των 32 χωρών της Συμμαχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.

Η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τον Γκρίνκεβιτς να κατανοήσει καλύτερα τα τρωτά σημεία σε ολόκληρη τη Συμμαχία — κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στον μελλοντικό στρατιωτικό σχεδιασμό, αλλά και να μειώσει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και ακούσιας κλιμάκωσης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Η αύξηση των ρωσικών προσπαθειών δολιοφθοράς, των κυβερνοεπιθέσεων και των παραβιάσεων του εναέριου χώρου τις τελευταίες εβδομάδες έχει φέρει το ΝΑΤΟ αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα. Παρότι η Συμμαχία δηλώνει ότι απαντά στην «απερίσκεπτη» συμπεριφορά της Μόσχας, διαθέτει περιορισμένα μέσα για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία χωρίς να καταφύγει σε μια συμβατική στρατιωτική αντίδραση, η οποία θα ενείχε τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης.

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατηγορούν τη Μόσχα ότι στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στον εναέριο χώρο τους και ότι πραγματοποιεί απόπειρες δολιοφθοράς, όπως το σχέδιο εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο απετράπη τον περασμένο μήνα.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, έπειτα από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το βράδυ της Τετάρτης. Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη όταν ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε για σύντομο χρονικό διάστημα τον εναέριο χώρο της, ενώ ρωσικά drones πέταξαν κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας πιθανής ρωσικής εισβολής σε χώρα του ΝΑΤΟ. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Συμμαχία δεν έχει μέχρι στιγμής μεταβάλει την αξιολόγησή της για την απειλή και δηλώνει ότι δεν διαπιστώνει άμεσο κίνδυνο ρωσικής επίθεσης.

Οι πρώτες εφαρμογές αυτής της προσέγγισης ενδέχεται ήδη να αποδίδουν αποτελέσματα. Το πρόσωπο με γνώση του θέματος ανέφερε ότι η ρωσική εμπλοκή στο περιστατικό της Λειψίας πιθανότατα δεν θα είχε αποδοθεί τόσο γρήγορα χωρίς τη συνδρομή του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση πέρα από την εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών θα απαιτούσε πιθανότατα τη συναίνεση των συμμάχων, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

«Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συζήτηση επ’ αυτού», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες του ΝΑΤΟ.

Ξεχωριστά, το ΝΑΤΟ πρόκειται τον Νοέμβριο να παρουσιάσει μια νέα συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας τους απέναντι στις αυξανόμενες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας.

Το σχέδιο, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο της επιχείρησης «Baltic Sentry» του ΝΑΤΟ για τον περιορισμό των απειλών κατά κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, θα περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο: ενημερώσεις των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τις απειλές, κοινές ασκήσεις και μια «εργαλειοθήκη» αντιμετώπισης drones, προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αιχμής και φυσικών απειλών.

Ορισμένοι σύμμαχοι εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των κρίσιμων υποδομών, καθώς και την έναρξη συζήτησης σχετικά με το ποιο είδος υβριδικής επίθεσης θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 της Συμμαχίας. Άλλοι σύμμαχοι, ωστόσο, έχουν απορρίψει μια τέτοια συζήτηση ως μη ρεαλιστική εξαρχής.

«Το Άρθρο 5 είναι σκοπίμως ασαφές, επομένως δεν πρόκειται ποτέ να πούμε σε κανέναν με απόλυτη ακρίβεια πότε ακριβώς ενεργοποιείται ή δεν ενεργοποιείται το Άρθρο 5», δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αϊόβα.