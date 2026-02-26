Politico: Ο Τραμπ δέχεται εισηγήσεις να «χτυπήσει» πρώτα το Ισραήλ το Ιράν – Ο ρόλος του Νετανιάχου

Την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, στην Ουάσινγκτον εξελίσσεται έντονη συζήτηση για τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ανώτεροι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου εισηγούνται το Ισραήλ να πλήξει πρώτο την Τεχεράνη, πριν από οποιαδήποτε άμεση αμερικανική επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπολογισμός είναι πρωτίστως πολιτικός. Εκτιμάται ότι η αμερικανική κοινή γνώμη θα αποδεχόταν ευκολότερα έναν πόλεμο, εάν οι ΗΠΑ ή ένας στενός σύμμαχος δέχονταν πρώτα επίθεση.

Σε αίτημα για σχόλιο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε ότι «τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να εικάζουν για τη σκέψη του προέδρου όσο θέλουν, αλλά μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει». Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν προέβη σε δήλωση.

Δημοσκοπήσεις και πολιτικό ρίσκο

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, ιδίως οι Ρεπουμπλικανοί, εμφανίζονται θετικοί απέναντι σε μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν επεκτείνεται στην αποδοχή αμερικανικών απωλειών.

Το στοιχείο αυτό φαίνεται να επηρεάζει τη στρατηγική σκέψη του Λευκού Οίκου. Πέρα από τις ανησυχίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εξετάζεται και η επικοινωνιακή διάσταση μιας πιθανής επίθεσης, δηλαδή το πώς θα παρουσιαστεί και υπό ποιες συνθήκες θα θεωρηθεί πολιτικά νομιμοποιημένη.

Ο ρόλος του Νετανιάχου και η πίεση για δράση

Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει επανειλημμένα θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την εξουδετέρωση του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, τα οποία το Ισραήλ θεωρεί υπαρξιακή απειλή.

Η αμερικανική στάση, ωστόσο, δεν καθορίζεται μόνο από τις περιφερειακές ισορροπίες, αλλά και από την εσωτερική πολιτική δυναμική στις ΗΠΑ, όπου το κόστος σε ανθρώπινες ζωές παραμένει κρίσιμος παράγοντας.

Τα σενάρια που εξετάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών επιλογών, με ανοιχτό το εύρος και τη διάρκεια μιας πιθανής επιχείρησης.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των διαβουλεύσεων, στο τραπέζι βρίσκεται ένα αρχικό, περιορισμένο πλήγμα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσινγκτον.

Εάν δεν επιτευχθεί διπλωματική λύση, το σενάριο προβλέπει κλιμάκωση με ευρύτερα και εντατικότερα πλήγματα σε δεύτερη φάση.

Στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι στο στόχαστρο θα βρεθούν οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ή ό,τι έχει απομείνει μετά τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου.

Παράλληλα, αναμένεται να πληγεί και η υποδομή βαλλιστικών πυραύλων, την οποία το Ισραήλ αντιμετωπίζει ως μείζονα απειλή για την ασφάλειά του.

Το τελικό εύρος της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από τον πολιτικό στόχο, είτε αυτός είναι η περιορισμένη αποτροπή είτε μια πιο βαθιά στρατηγική αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Το ενδεχόμενο στοχοποίησης της ηγεσίας

Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται περιλαμβάνεται και η στοχοποίηση του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεϊ. Ένα τέτοιο αποκεφαλιστικό πλήγμα θα είχε έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης έχει σχεδιαστεί με πρόβλεψη διαδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια.

Ακόμη και σε περίπτωση απώλειας κορυφαίων προσώπων, η κρατική δομή παραμένει λειτουργική. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις και ανώτερα κλιμάκια των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Αβέβαιη διάρκεια και ανοιχτά ερωτήματα

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει από ημέρες έως εβδομάδες, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, ιδίως εάν βασιστεί αποκλειστικά στην αεροπορική ισχύ. Η εμπειρία της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, στην οποία συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, έδειξε ότι τα στρατιωτικά πλήγματα δεν οδηγούν αυτομάτως σε πολιτική ανατροπή.

Τότε, ο Νετανιάχου είχε καλέσει τους Ιρανούς πολίτες να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να ανατρέψουν την ηγεσία τους.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι τα αμερικανικά πλήγματα «εξάλειψαν πλήρως» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι βέβαιος πως η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, Μάικ Ρότζερς, δήλωσε ότι ενημερώθηκε από κυβερνητικούς αξιωματούχους για προσπάθειες επανεκκίνησης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι σαφή και συνιστούν πειστική βάση για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών.